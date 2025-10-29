miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 17:49
El pueblo de Salta que combina naturaleza, cultura, aventura y sorprende a todos los turistas

Con un atractivo singular que lo distingue, este rincón de Salta atrae a los visitantes deseosos de explorar sus majestuosos paisajes.

Salta cuenta con una gran diversidad de naturaleza que atraen a los viajeros, cada uno con un encanto particular que lo distingue del resto. La magnificencia de ciertos paisajes los convierte en paradas imprescindibles para quienes se animen a explorar la provincia. Se trata de un rincón del país ideal para planificar unas escapadas.

Entre ellos, Tolar Grande se destaca como un lugar que deja una impresión imborrable en quienes lo recorren. Su entorno, repleto de tonos y matices sorprendentes, lo transforma en un destino en crecimiento, cada vez más elegido por los turistas.

Tolar Grande - Puna Salteña.

Dónde se ubica Tolar Grande

Tolar Grande está ubicado en el sector occidental de Salta, dentro del departamento de Los Andes, a más de 3.500 metros de altitud. Se sitúa en el corazón de la Puna, próximo a la frontera chilena, y forma parte de la conocida Ruta de los Seis Miles, que recorre algunos de los volcanes más imponentes del país.

Este pueblo singular se distingue por su paisaje árido y vibrante, donde se combinan montañas rojizas, amplias salinas y lagunas de un intenso color turquesa, ofreciendo una postal única de la región.

Con mucho para ofrecer, Tolar Grande es uno de los mejores lugares que tiene Salta para el turismo en la provincia.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Tolar Grande?

La experiencia turística en Tolar Grande combina paisajes naturales, patrimonio cultural y aventura extrema. Entre los destinos más emblemáticos se encuentra el Cono de Arita, una formación casi geométrica que surge en pleno salar de Arizaro y que se ha convertido en una de las imágenes más espectaculares de la región. Otro sitio destacado es el Desierto del Diablo, un valle de tonalidades rojizas que varían con la luz del día y que ofrece un panorama impresionante al caer el sol.

Un paraíso en Salta.

El Cerro Macón es otra visita imprescindible, ya que desde su cima se pueden disfrutar de vistas panorámicas únicas de la Puna salteña. Los viajeros también pueden acercarse a las Lagunas de Santa María, hogar de flamencos rosados y diversas especies de fauna altoandina. En el mismo pueblo, el Mirador del Ojo de Mar brinda la oportunidad de contemplar lagunas de un azul profundo, cuyos microorganismos milenarios hacen de este lugar un sitio realmente singular.

En lo que respecta a la cocina, los pequeños restaurantes y comedores de Tolar Grande sirven platos típicos elaborados con ingredientes locales. Entre las opciones más tradicionales se encuentran las empanadas salteñas, el picante de llama y el charqui, una carne deshidratada muy característica del altiplano. Durante festividades y ferias, los habitantes preparan también panes caseros y dulces artesanales hechos con productos andinos, como el cayote y el maíz, ofreciendo un auténtico sabor de la Puna.

Con un encanto que lo hace único, este lugar ubicado en Salta invita al turismo a conocer sus imponentes paisajes.

El pueblo propone además la participación en talleres comunitarios y de artesanía, donde se enseñan técnicas tradicionales de tejido con lana de llama y alpaca. Para quienes disfrutan de la foto o la observación astronómica, Tolar Grande cuenta con uno de los cielos más limpios y despejados del país, perfecto para admirar estrellas, constelaciones y la inmensidad del firmamento.

Cómo ir hasta Tolar Grande, un lugar especial de Salta

Para arribar a Tolar Grande desde la ciudad de Salta, se deben recorrer aproximadamente 350 kilómetros por la Ruta Nacional 51, transitando por paisajes montañosos y zonas de gran altitud. La ruta atraviesa San Antonio de los Cobres y luego continúa por caminos de ripio en buen estado que cruzan la Puna hasta llegar al destino.

También es posible sumarse a excursiones organizadas que salen desde Salta o San Antonio de los Cobres, incluyendo transporte, alojamiento y acompañamiento de guías locales. Aunque el trayecto es largo, forma parte del encanto del viaje, ofreciendo la oportunidad de recorrer uno de los paisajes más impresionantes del norte argentino.

