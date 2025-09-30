Si amas el trekking, agenda estos caminos del norte únicos para entrenar junto a la naturaleza

El norte de Argentina ofrece una amplia gama de rutas de senderismo , con desafíos variados y paisajes que sorprenden en cada recodo. Aquí, los caminos se convierten en destino , y cada recorrido permite sumergirse en un espectáculo natural único, donde la aventura y la belleza se combinan. Agenda estos destinos para tus escapadas de entrenamiento.

Recorrer los principales circuitos de senderismo del Norte se ha vuelto un objetivo para quienes disfrutan de esta actividad. Montañas con tonos que parecen irreales, cascadas escondidas en bosques de ensueño y selvas de vegetación abundante son algunos de los lugares destacados por TripAdvisor , espacios de los que uno desearía nunca tener que alejarse.

La reconocida plataforma de viajes TripAdvisor , considerada la más grande a nivel global, publicó un listado con las atracciones de senderismo más sobresalientes del norte de Argentina. Basándose en las opiniones y calificaciones de cientos de miles de viajeros, dio a conocer un ranking de las rutas más recomendadas para quienes buscan disfrutar del trekking en la región.

Trekking y senderismo.

Paseo de los Colorados

Ubicación: Purmamarca, Provincia de Jujuy.

Desde la plataforma señalaron que existe un recorrido natural que circunda el Cerro de los Siete Colores, brindando panoramas impresionantes de las montañas y sus múltiples matices. Este trayecto se puede explorar a pie o en parte en vehículo, y se trata de una caminata sencilla y accesible.

Los usuarios de TripAdvisor lo califican como un “imperdible” y un “lugar excepcional”. Recomiendan recorrerlo caminando para disfrutar al máximo de los colores y detalles del paisaje, especialmente durante el atardecer. Resaltan tanto su impactante belleza como la facilidad para recorrerlo.

Paseo de los Colorados.

San Francisco

Ubicación: Valle Grande, Provincia de Jujuy.

Se trata de una zona ubicada en Valle Grande que resalta por su entorno natural virgen, con selvas, cursos de agua y cascadas. Desde la plataforma lo presentan como un espacio perfecto para sumergirse en la naturaleza y gozar de la serenidad del lugar, aunque advierten que el ingreso puede resultar complicado.

Los comentarios de los usuarios lo califican como un “lugar impresionante”. Destacan que es un sitio pensado para conectar con el entorno natural y relajarse, valorando especialmente la tranquilidad y la belleza del paisaje, pese a las dificultades de acceso.

San Francisco (Jujuy).

Sendero del Funicular

Ubicación: Yerba Buena, Provincia de Tucumán.

Es un trayecto o ruta diseñado para recorrer a pie, ideal para quienes buscan actividad física al aire libre. El sendero incluye secciones con pendientes ascendentes, lo que aporta un desafío adicional durante la caminata.

Quienes lo han visitado lo describen como un “lugar encantador para caminar” y lo consideran perfecto para ejercitarse. Se reconoce por ofrecer un entorno agradable para pasear mientras se mantiene la actividad física de manera amena y saludable.

Sendero El Funicular.

Los Médanos

Ubicación: Cafayate, Provincia de Salta.

Se trata de un territorio compuesto por dunas de arena, que ofrece un escenario natural singular y poco común. Es un espacio perfecto para recorrer a pie y descubrir su particular entorno.

Los visitantes lo describen como un “hermoso lugar” con un “paisaje diferente”. Recomiendan acercarse durante el atardecer, aprovechando la iluminación suave y evitando las altas temperaturas, además de destacar las posibilidades para la fotografía.

Los médanos son uno de los lugares más divertidos.

Reserva Aguas Chiquitas

Ubicación: Cadillal, Provincia de Tucumán.

Se trata de una área protegida que cuenta con caminos para hacer trekking, donde se pueden descubrir cascadas y pozas naturales. Sobresale por su vegetación frondosa y la pureza de sus aguas. Algunos recorridos requieren esfuerzo físico, por lo que se aconseja realizarlos acompañados de un guía.

Los turistas la califican como una “excursión excelente” y un “paisaje impresionante”. Destacan la belleza del entorno y la importancia de contar con guía para recorrer senderos más complicados.

El rincón tucumano que es considerado el paraíso del trekking.

Río Belén

Ubicación: Belén, Provincia de Catamarca.

Se trata de un entorno natural situado a la orilla de un río, frecuentado por quienes buscan recreación y un espacio para bañarse. Proporciona un ambiente agradable para relajarse y refrescarse, ideal para disfrutar de unas horas al aire libre. Aunque no constituye un “sendero” formal de hiking, es un sitio donde se puede caminar y conectarse con la naturaleza.

Río Belén.

Los visitantes lo describen como un “muy lindo lugar” para “refrescarse” y “pasar la tarde”, valorando tanto su belleza escénica como la posibilidad de disfrutar del agua.