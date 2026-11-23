La causa por el asesinato de Sebastián Braian Portal , el chico de 13 años apodado “ Sebita ”, quien falleció luego de protagonizar una violenta pelea en Cerrillos (Salta) , registró avances importantes durante las últimas horas.

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A partir de una disposición del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas ( UGAP ), Daniel Espilocín , se llevaron adelante distintos procedimientos policiales que culminaron con cuatro arrestos adicionales . Entre los sospechosos hay dos adultos y dos adolescentes , señalados por su presunta intervención en la agresión ocurrida durante la madrugada del domingo 15 de noviembre .

Los operativos estuvieron a cargo de integrantes de la Unidad UGAP , dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales ( CIF ). Para avanzar con la pesquisa, los investigadores examinaron minuciosamente grabaciones de cámaras de vigilancia, tanto públicas como particulares, y recogieron testimonios de personas que presenciaron o conocían detalles de lo ocurrido en el lugar.

El fiscal Espilocín confirmó que durante las próximas horas se realizará la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria , instancia en la que se determinará cómo continuará el proceso judicial para los cuatro detenidos.

Cómo sigue la situación del primer imputado y el avance de la causa

Los nuevos arrestos se incorporan al caso de un muchacho de 18 años que permanece bajo prisión preventiva, acusado de ser el supuesto responsable de un homicidio agravado por la intervención de una persona menor de edad.

En jornadas anteriores, las autoridades judiciales habían resuelto liberar a otros dos adolescentes que habían sido detenidos en un primer momento. Sin embargo, desde la Fiscalía habían aclarado que la investigación continuaría con el objetivo de identificar y localizar a todas las personas involucradas en el enfrentamiento.

Por otro lado, los primeros resultados de la autopsia realizada por el CIF permitieron descartar que el adolescente hubiera recibido disparos o heridas de arma blanca, una posibilidad que había causado gran preocupación entre sus familiares al conocerse el hecho.

El examen determinó que la muerte se produjo como consecuencia de las graves lesiones traumáticas que sufrió durante el ataque. De todos modos, todavía resta conocer los resultados de los análisis anatomopatológicos complementarios.

La madrugada fatal entre los barrios Justicia y Las Tunas

Según la reconstrucción de los investigadores, el episodio ocurrió en las primeras horas del domingo 15 de noviembre. Esa madrugada, “Sebita”, residente del barrio Justicia y miembro del grupo de creadores digitales Los Turros del Momento, había concurrido a una celebración en las cercanías de barrio Las Tunas.

Al finalizar la fiesta, se produjo una feroz pelea entre grupos enfrentados de los barrios Justicia y Las Tunas, que intercambiaron golpes y se atacaron con piedras.

Tras recibir el aviso del Sistema de Emergencias 911, efectivos policiales acudieron al lugar y consiguieron controlar el enfrentamiento. En medio del operativo, hallaron al chico tendido en el suelo, sin conocimiento y con heridas de extrema gravedad. Aunque fue llevado de urgencia en ambulancia al hospital San Bernardo, el personal médico constató su muerte poco tiempo después.