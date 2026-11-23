El exabogado de Laudelina Peña dijo que ella le confesó que el cuerpo de Loan estaba en una laguna.

El letrado José Alejandro Fernández Codazzi , quien anteriormente estuvo a cargo de la defensa de Laudelina Peña , volvió a plantear la posibilidad de que la desaparición de Loan Danilo Peña haya sido consecuencia de un accidente . El abogado contó que la tía del menor supuestamente le había revelado el lugar donde se encontraba el cuerpo.

Según detalló, se lo habría indicado en una conversación que mantuvieron en privado. En dicho intercambio, habría manifestado que el cuerpo del chico se encontraba en una laguna , aunque aseguró que “no habían buscado bien ”.

Las declaraciones del exabogado tuvieron impacto en el debate oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Corrientes . A raíz de sus dichos, los magistrados decidieron convocar a Fernández Codazzi para el próximo jueves 26 de noviembre , a fin de que se presente ante la Justicia , brinde mayores precisiones sobre lo que contó y detalle en qué elementos fundamenta sus afirmaciones .

Al recordar los intercambios que habría tenido con Laudelina Peña durante la etapa inicial de la causa, Fernández Codazzi brindó detalles sobre lo que supuestamente le había contado la mujer. “ Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, sostuvo.

El abogado volvió a remarcar que su antigua representada le había transmitido que el menor habría sido víctima de un accidente y que, posteriormente, se habría buscado orientar la investigación hacia otra hipótesis. De todos modos, por ahora, no existen elementos probatorios concretos que respalden esa declaración.

En su reconstrucción de los hechos, Fernández Codazzi también señaló a María Victoria Caillava. De acuerdo con lo que aseguró el letrado, Laudelina le habría revelado que mantuvo un encuentro con ella, durante el cual recibió instrucciones precisas sobre el lugar en el que debía esconder el botín de Loan. Además, afirmó que su antigua defendida llegó a explicarle de qué manera habría concretado esa acción.

Por otra parte, el abogado hizo referencia a la presentación que Laudelina realizó ante la Fiscalía los días 5 y 6 de julio de 2024, oportunidad en la que expuso por primera vez la posibilidad de que la desaparición del niño estuviera relacionada con un accidente.

“Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente”, afirmó.

La querella rechazó la versión y Laudelina se retractó

Los dichos de Fernández Codazzi fueron puestos en duda por los representantes de la querella y también generan contradicciones con los cambios que experimentó el testimonio de Laudelina durante el avance de la causa.

En un primer momento, la tía de Loan planteó que la desaparición del chico se había producido a raíz de un accidente. Sin embargo, tiempo después abandonó esa explicación y acusó a quien entonces era su abogado de haberla presionado para que sostuviera esa versión de los hechos.

En tanto, Fernández Codazzi señaló a la abogada Mónica Chirivín como responsable de que las conversaciones con la Fiscalía tomaran otra dirección y de que Laudelina terminara desdiciéndose de su relato inicial.

Por su parte, el fiscal Carlos Schaefer, integrante del Ministerio Público Fiscal, puso en duda el alcance de las declaraciones del abogado al remarcar que se apoyan en un relato que Peña le habría transmitido y que luego decidió modificar. En ese sentido, aclaró que esta nueva versión no aporta elementos suficientes para determinar de manera fehaciente qué ocurrió con el menor.

La citación al juicio para esclarecer sus dichos

La citación dispuesta por el Tribunal Oral Federal tiene como finalidad someter a una evaluación judicial las declaraciones realizadas por Fernández Codazzi y determinar su alcance dentro de la causa.

Para ello, los magistrados buscarán que el abogado precise cómo fueron los presuntos intercambios que mantuvo con Laudelina, en qué circunstancias tuvieron lugar y si existen indicios o evidencias que permitan sustentar la hipótesis de que Loan podría encontrarse en una laguna.

La convocatoria de Fernández Codazzi no significa que los jueces hayan dado crédito a la teoría de un accidente ni que se hayan encontrado nuevas evidencias en algún sector de búsqueda. La decisión apunta a llevar al proceso judicial una declaración que, hasta el momento, solo había tenido difusión pública a través de los medios de comunicación.

La medida se conoce mientras avanza el juicio oral por la desaparición de Loan, cuyo inicio fue el 16 de junio y que tiene a 17 personas acusadas. La postura de la Fiscalía Federal es que el menor fue víctima de una sustracción organizada previamente, una explicación que contradice la posibilidad de un accidente que volvió a plantear el antiguo defensor de Laudelina Peña.

Loan sigue desaparecido desde junio de 2024

El último registro de Loan Danilo Peña data del 13 de junio de 2024, cuando fue visto en El Algarrobal, una zona rural perteneciente a la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había participado de un encuentro familiar alrededor de una mesa.

A partir de aquel momento, el caso derivó en un complejo proceso investigativo, atravesado por distintas líneas de investigación, testimonios que se contradijeron entre sí, modificaciones en la competencia judicial y una causa que quedó en manos del fuero federal por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Más de dos años después de su desaparición, todavía no se conoce el paradero de Loan ni existen respuestas definitivas sobre lo que sucedió. La próxima presentación de Fernández Codazzi ante los jueces podría incorporar nuevos elementos a un expediente que, desde sus inicios, estuvo signado por relatos enfrentados y numerosas controversias.