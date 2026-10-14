Loan Peña: detuvieron a un testigo por falso testimonio durante el juicio. 

En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , este miércoles fue detenido Agustín Ibarra. El hombre había sido convocado a declarar ante el tribunal y terminó acusado de falso testimonio por sus dichos durante la audiencia.

Este miércoles se produjo una nueva detención en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El detenido fue Agustín Ibarra , quien había comparecido ante el tribunal durante la jornada y quedó acusado de falso testimonio tras su declaración.

El hombre detenido había sido el encargado de trasladar a Laudelina Peña , tía del niño, junto con el abogado José Codazzi y el diputado Diego Pellegrini a una fiscalía de la ciudad de Corrientes.

La declaración se realizó durante la noche , 16 días después de la desaparición de Loan, cuando Laudelina aseguró que el pequeño había sido víctima de un accidente de auto . Esa versión provocó controversia y levantó sospechas durante la investigación .

Durante su declaración, el hombre aseguró que “no recordaba” lo sucedido cuando fue consultado al respecto. Su respuesta generó sorpresa entre los presentes y motivó un pedido de detención por parte de los fiscales, la querella y el abogado de una de las defensas.

Tras analizar lo ocurrido durante la audiencia, los jueces aceptaron el pedido y señalaron que el testigo había mantenido una actitud “manifiestamente reticente”, con respuestas “elusivas, inconsistentes y esquivas”. En consecuencia, dispusieron que efectivos de Gendarmería lo detuvieran de inmediato.

El rol de Ibarra en el traslado de Laudelina Peña

El detenido participó del traslado de Laudelina Peña, la tía de Loan, y de su hija Macarena a una fiscalía de Corrientes. La presentación se realizó durante la madrugada del 29 de junio de 2024, cuando Laudelina sostuvo que el pequeño había sido atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava (54) y Carlos Guido Pérez (65) a la salida de El Algarrobal. Ambos se encuentran imputados en la investigación.

En su testimonio, Ibarra se mostró reticente a la hora de explicar qué sucedió durante el viaje en el Volkswagen Passat de Pellegrini. El recorrido comenzó en Esquina y terminó en la vivienda de Laudelina, en la localidad de 9 de Julio, y lo realizó junto al abogado Fernández Codazzi. Después, el hombre siguió camino hacia Corrientes a bordo de la camioneta del letrado.

Durante su testimonio, Ibarra también afirmó que desconocía la relevancia de la persona a la que trasladaban y aseguró que ni Pellegrini ni Codazzi le habían explicado que estaba vinculada de manera clave con la investigación por la desaparición de Loan.

En ese sentido, contó que el senador lo había invitado a Esquina para pagar a los albañiles de una obra. “Soy amigo de Pellegrini desde hace muchos años”, expresó al referirse a su vínculo con el legislador. En cuanto a Codazzi, dijo que lo conocía desde hacía seis o siete años, debido a que coincidían en un complejo de pádel.

Durante su declaración, Ibarra contó que acompañó a Pellegrini a una reunión política en Goya, en la que participaron unas ocho personas, pero evitó aportar precisiones sobre lo conversado. Más tarde, siguieron camino hacia Esquina. Allí, el testigo se acostó a descansar en la habitación del hijo del senador y escuchó que el abogado Codazzi se despedía porque debía trasladarse a 9 de Julio para visitar a una clienta.

Ibarra explicó que utilizaron el vehículo de Pellegrini debido a que la camioneta del abogado Codazzi estaba en el lavadero. De acuerdo con su declaración, llegaron a la localidad de 9 de Julio alrededor de las 19.

Aunque reconoció que la desaparición de Loan estaba en boca de todos, sostuvo que no le hizo ninguna pregunta a Codazzi sobre lo ocurrido.

En tanto, Fernández Codazzi ya no es el abogado de Laudelina y permanece bajo prisión domiciliaria por una causa en la que está acusado de encubrir la huida de un hombre brasileño y su hijo en Corrientes.