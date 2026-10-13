Caso Maradona: el abogado de Jana solicitó la absolución de Carlos Díaz.

Durante los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona , Félix L’Infante, abogado de Jana, solicitó la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Argumentó que no se logró demostrar que sus decisiones u omisiones estuvieran relacionadas con las responsabilidades propias de su función.

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Félix L’Infante , abogado de Jana Maradona, solicitó la absolución del psicólogo Carlos Díaz durante los alegatos del juicio por la muerte de Diego Maradona.

En su exposición, cuestionó la manera de actuar del profesional, a quien calificó como “errático” y, en determinados momentos, “nada agradable” . Sin embargo, sostuvo que no se acreditó que las decisiones que tomó ni las omisiones que se le atribuyeron estuvieran relacionadas con las responsabilidades correspondientes a su función .

“ Se inmiscuía en todo, pero poca posición de poder tenía ”, afirmó el abogado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Según su argumento, Carlos Díaz era parte del equipo de profesionales que asistía a Maradona, pero no pertenecía al círculo que, según la querella, lo mantenía aislado y alentaba sus malos hábitos . Además, remarcó que el psicólogo no tenía poder de decisión sobre el exfutbolista ni sobre su familia.

A diferencia de su postura sobre Carlos Díaz, el abogado de Jana cuestionó a otros integrantes del equipo médico y reclamó que sean condenados por su responsabilidad en la muerte de Maradona.

En particular, apuntó contra Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros, a quien acusó de incumplir sus deberes pese a saber que el exfutbolista no recibía los controles correspondientes y que los informes no se ajustaban a la realidad. Por ello, pidió que sea considerado autor de homicidio culposo.

Otro de los señalados por L’Infante fue el enfermero Ricardo Almirón, a quien cuestionó por el informe que elaboró durante la última noche de vida de Maradona.

“Lo condenan sus palabras”, sostuvo el abogado, al remarcar que el documento indicaba que el paciente dormía de forma óptima, pese a que, según la querella, atravesaba sus últimas horas de vida en estado de agonía. En ese contexto, solicitó que sea considerado coautor de homicidio culposo.

El abogado también apuntó contra Nancy Forlini, médica de Swiss Medical a cargo de la coordinación de la internación domiciliaria. Según planteó, tenía una responsabilidad central en el cuidado de Maradona, pero no se aseguró de que contara con el equipamiento médico necesario.

También cuestionó que prescribiera medicamentos sin haber visto al exfutbolista. “Ella era garante de la vida de Maradona”, remarcó. La querella pidió que sea considerada coautora de homicidio simple con dolo eventual.

El abogado de Jana apuntó contra Cosachov y Luque

Otro de los cuestionamientos de L’Infante estuvo dirigido a la psiquiatra Agustina Cosachov. El abogado le atribuyó responsabilidad en la decisión de que Maradona permaneciera internado en una vivienda particular en lugar de ser trasladado a una clínica.

También remarcó que la médica definía la medicación y coordinaba los controles, pese a que, según su planteo, conocía los problemas cardíacos, el edema y la hinchazón que afectaban al exfutbolista.

En consecuencia, solicitó que sea considerada autora de homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica.

El último de los cuestionamientos de L’Infante estuvo dirigido al neurocirujano Leopoldo Luque. El abogado sostuvo que el médico conocía la gravedad del cuadro de Maradona, pero no actuó de acuerdo con las necesidades del paciente. “Luque sabía que su paciente estaba grave, sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo”, remarcó ante el tribunal.

“Sabía que el corazón estaba enfermo, que podía morir. Y sabía sobre todo que el cuerpo se le llenaba de agua”, enfatizó. En consecuencia, la querella reclamó que sea considerado autor del delito de homicidio simple con dolo eventual.