Crimen en Perico: apuñalaron y mataron a un hombre y detuvieron a una mujer (Foto generada con IA)

Un violento crimen conmocionó a Perico durante la tarde del domingo 11 de octubre, cuando un hombre de 46 años fue atacado con un arma blanca en plena vía pública y murió como consecuencia de una grave herida en el tórax. Tras un operativo policial, una mujer señalada como la presunta autora del ataque fue detenida.

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El hecho ocurrió sobre el pasaje Los Lirios, en el barrio Juan Manuel de Rosas. La víctima caminaba junto a su pareja cuando fue interceptada y recibió una estocada que le provocó lesiones de gravedad.

Según las primeras actuaciones policiales, después de sufrir la agresión, el hombre intentó llegar por sus propios medios, con ayuda de su acompañante, hasta una sala de primeros auxilios ubicada en inmediaciones de la avenida Italia.

Al arribar al lugar, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y efectivos policiales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida que presentaba en el tórax, el hombre falleció en el lugar pese a los esfuerzos del personal sanitario .

Crimen en Perico: apuñalaron y mataron a un hombre y detuvieron a una mujer

Detuvieron a una mujer sospechosa del crimen

A partir de los primeros testimonios y de los datos recolectados en el lugar del ataque, efectivos motorizados de la Unidad Regional N.º 6 desplegaron un operativo de búsqueda por distintos sectores de Perico.

El procedimiento permitió localizar a la mujer señalada como presunta responsable del homicidio en el predio del Polideportivo del barrio San Martín, donde fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el vínculo entre la sospechosa y la víctima, ni las circunstancias que habrían desencadenado la agresión.

Investigan las causas del homicidio en Perico

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo del hombre fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas precisas de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones de Perico, que trabaja para reconstruir la secuencia del ataque y establecer el móvil del crimen. Mientras tanto, la mujer aprehendida permanece vinculada a la investigación como principal sospechosa del homicidio, a la espera de las medidas judiciales correspondientes.