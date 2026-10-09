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9 de octubre de 2026 - 17:17
Deportes.

Talleres de Perico rompió el silencio tras la dura sanción: mirá que dice el comunicado

Tras la suspensión de su estadio por tres fechas, Talleres de Perico repudió los incidentes ante Zapla y anunció posibles expulsiones.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Talleres de Perico.

Talleres de Perico.

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La institución periqueña expresó su rechazo a los hechos de violencia protagonizados por algunos simpatizantes y anticipó que buscará identificar a los responsables para aplicar sanciones que podrían incluir la expulsión de socios y la prohibición definitiva de ingreso al club.

Talleres de Perico repudió los incidentes ante Zapla

A través de sus canales oficiales, el Expreso dejó en claro su postura frente a los episodios que se registraron durante y después del clásico.

"El Club Atlético Talleres de Perico rechaza cualquier tipo de violencia, tanto dentro como fuera de la cancha", comienza el comunicado difundido por la institución.

Desde la dirigencia lamentaron el ingreso de simpatizantes al campo de juego y los disturbios posteriores, al considerar que estas conductas no representan los valores que promueve el club.

Además, remarcaron que trabajarán para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes participaron de los incidentes.

Expulsión de socios y derecho de admisión: las medidas que analiza Talleres

Uno de los puntos más fuertes del comunicado está relacionado con las posibles consecuencias para los hinchas involucrados.

La institución confirmó que, si se comprueba que los responsables son socios, se aplicarán las sanciones contempladas en las normas internas, que pueden llegar hasta la expulsión.

En caso de que las personas identificadas no pertenezcan al padrón de socios, Talleres adelantó que recurrirá al derecho de admisión para impedirles definitivamente el ingreso a sus instalaciones.

Asimismo, no descartó realizar denuncias ante las autoridades competentes si la situación lo requiere.

La dura sanción que recibió el Expreso

El pronunciamiento del club llega después de que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resolviera aplicar una multa equivalente al valor de 200 entradas generales durante tres fechas y la suspensión de su estadio por la misma cantidad de encuentros (3).

La resolución se fundamentó en el informe arbitral del partido frente a Altos Hornos Zapla, que detalló diferentes incidentes protagonizados por las parcialidades, incluido el ingreso de simpatizantes locales al terreno de juego una vez finalizado el encuentro.

Por su parte, el conjunto de Palpalá recibió una multa condicional por dos fechas, equivalente al valor de 150 entradas generales por jornada.

La sanción representa un importante contratiempo para Talleres, que deberá resolver su situación como local mientras continúa su participación en el Regional Amateur. Además, se informó que el club apelará el fallo del organismo disciplinario.

"No queremos que estos hechos empañen el trabajo de la institución"

En el cierre del comunicado, Talleres destacó el esfuerzo colectivo que sostiene el crecimiento del club y el acompañamiento permanente de sus simpatizantes.

"Talleres es una institución que crece gracias al esfuerzo de muchas personas y al acompañamiento de su gente", expresaron desde la entidad.

Finalmente, la dirigencia insistió en la importancia de preservar el respeto dentro y fuera de la cancha, con el objetivo de evitar que nuevos episodios de violencia perjudiquen al Expreso.

"No queremos que hechos como estos empañen el trabajo de la institución ni el compromiso de quienes acompañan día a día a nuestro querido Expreso", concluye el comunicado.

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