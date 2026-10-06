Una jujeña campeona en AFA: Pamela Flores hizo historia con Talleres de Córdoba

La jujeña Pamela Flores fue protagonista de un logro histórico para Talleres de Córdoba . Como preparadora física del equipo femenino de Reserva , formó parte del cuerpo técnico que llevó a las Matadoras a conquistar el campeonato de AFA tras imponerse por 2 a 0 ante Huracán de Parque Patricios.

El título coronó un proceso que, según contó Flores, ya mostraba señales positivas desde la temporada anterior. “Ser profeta por ahí en una tierra que no es de uno es mucho más difícil” , expresó la jujeña, quien destacó el valor personal que tiene alcanzar este logro lejos de su provincia.

“El año pasado también me tocó ser la profe. Ya veníamos teniendo esos pequeños matices de que estábamos para grandes cosas”, recordó sobre el crecimiento que tuvo el plantel hasta alcanzar el campeonato.

Para Flores, una de las claves de la consagración estuvo en la fortaleza del grupo y no solamente en el rendimiento individual de las futbolistas. “Este equipo, por sobre todo, fue un gran grupo, un gran grupo de jugadoras. Los equipos que domingo a domingo nos íbamos enfrentando nos decían ‘tienen un equipazo’ y realmente lo somos”, sostuvo.

La preparadora física remarcó también el trabajo que existe detrás de las jugadoras: “Somos un gran equipo, no solo por las jugadoras, sino por el grupo de trabajo que también me tocó. Talleres apostó, está apostando fuerte por el femenino y hace tiempo que viene apostando por sus categorías formativas”.

Flores conoce al club desde otra faceta. Llegó a Talleres en 2023 como futbolista y desde entonces construyó un fuerte vínculo con la institución. “El día que llegué a Talleres primero como jugadora, que fue en 2023, lo primero que hice fue preguntar por el Rana”, recordó en referencia al histórico futbolista jujeño José Daniel Valencia.

“A la semana lo vi. Él se me acercó y me dijo que estaba en el mejor club y que Talleres era familia, y lo fue. Hasta el día de hoy lo es”, señaló. Además, destacó que no es la única representante de Jujuy dentro del plantel. “En mi categoría está Amor Escudero. Ella tuvo la oportunidad, la aprovechó y debutó contra Independiente. Ahora es parte del plantel y también es parte de este título”, afirmó.

La apuesta de Talleres por las juveniles en AFA

El plantel campeón está integrado por jugadoras de entre 15 y 19 años, muchas de las cuales combinan diariamente sus obligaciones escolares o universitarias con los entrenamientos. “Tenemos jugadoras desde 15 hasta 19 años. Hay jugadoras que el año pasado tenían 15 y podrían haber formado parte de la Sub 16, pero Talleres comenzó a tener a las jugadoras que tienen proyección y fueron poniéndolas en la categoría más grande, la Sub 19, que vendría a ser la Reserva de AFA”, explicó Flores.

La rutina es exigente. Las futbolistas asisten al colegio durante la mañana y comienzan con los trabajos deportivos por la tarde. Algunas de ellas, además, ya entrenan con el plantel profesional. “Las categorías formativas inician a las cuatro de la tarde. Desde las cuatro y media hasta las cinco y media están en el gimnasio y después, hasta las siete o siete y media, están en el campo”, detalló.

El club también incorporó tecnología para acompañar el desarrollo de las juveniles. “Este año también utilizamos dispositivos GPS, entonces hay una gran apuesta a las juveniles. El año pasado solamente eran en partidos y este año en los entrenamientos también podemos contar con la herramienta”, explicó. Para la jujeña, esta experiencia también representa un crecimiento importante en su propia carrera: “Estoy teniendo también un crecimiento desde lo profesional enorme”.

Pamela Flores hizo historia con Talleres de Córdoba en AFA

El futuro de Pamela Flores

Tras la consagración, Flores aseguró que espera continuar desarrollándose dentro de Talleres, aunque reconoció que prefiere no adelantarse demasiado a lo que pueda ocurrir. “No proyecto mucho porque la verdad que la vida me sorprende, pero mi anhelo es seguir al menos en Talleres y veremos”, señaló.

Su trabajo ya le permitió sumar experiencia con el máximo plantel femenino del club. “El año pasado hubo partidos en los que el club me tuvo como segunda preparadora física de la Primera profesional. Este año también me ha tocado estar con la Primera”, explicó.

Por eso, aunque disfruta de su presente en Reserva, tiene claro cuál es uno de sus objetivos profesionales: “Si me preguntan de proyección, obviamente me proyecto en una Primera División, pero estoy feliz en la categoría que me tocó. Es una categoría súper competitiva”.

Pamela Flores celebra así uno de los logros más importantes de su carrera, formando parte de un campeonato histórico para las Matadoras y llevando nuevamente la presencia jujeña a uno de los principales escenarios del fútbol femenino argentino.