La sorpresiva recomendación que recibieron los árbitros del fútbol argentino antes del cierre de la temporada.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció nuevas instrucciones para los árbitros que dirigirán los encuentros determinantes del Torneo Clausura 2026 . Mediante la Circular N.º 02/26 , la Dirección Nacional de Arbitraje solicitó que adopten criterios más estrictos al castigar reclamos colectivos , expresiones verbales fuera de lugar y agarrones.

La nueva disposición se dio a conocer este lunes, cuando faltan pocos días para que arranque la instancia de octavos de final . En esa misma jornada, los árbitros de FIFA y de la Liga Profesional participaron de una jornada de formación en el auditorio de la Dirección Nacional de Arbitraje.

La capacitación fue dictada por Fernando Rapallini , gerente técnico arbitral; Mauro Vigliano , responsable del área técnica; y Sergio Viola , encargado de la instrucción sobre el VAR .

Entre las principales indicaciones del documento suscripto por Federico Beligoy y Rapallini, se destacó la importancia de garantizar el cumplimiento de la llamada zona de capitanes , una disposición que comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2025 .

Además, la AFA hizo hincapié en que las acciones antideportivas deben recibir una amonestación con tarjeta amarilla, mientras que las faltas de respeto verbales pueden ser motivo de expulsión.

El comunicado establece que no deben tolerarse los reclamos desmedidos, los enfrentamientos colectivos, las intromisiones en el espacio reservado al árbitro ni la presencia indebida de futbolistas o integrantes del cuerpo técnico junto a la pantalla del VAR.

A su vez, solicita que los encargados de impartir justicia apliquen las sanciones previstas en el reglamento, ya sea mediante tarjetas amarillas o expulsiones, de acuerdo con la gravedad de cada conducta.

La advertencia por los agarrones dentro del área

El documento también hizo hincapié en los agarrones entre jugadores que se producen en las acciones de pelota detenida. Las autoridades arbitrales señalaron que en los partidos más recientes del torneo detectaron reiteradas situaciones de esta clase, motivo por el cual los jueces tendrán que extremar los controles y solicitar la intervención del VAR si las circunstancias lo requieren.

El documento señala que los árbitros deben priorizar las medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones. No obstante, si los futbolistas no colaboran o vuelven a cometer esas infracciones, los jueces tendrán que recurrir a las penalizaciones previstas por el reglamento, tanto en el plano técnico como disciplinario.

Con estas disposiciones, la AFA pretende establecer pautas de actuación comunes de cara a la definición del torneo y reducir las controversias en los encuentros que determinarán quién se queda con el trofeo. La ronda de octavos de final del Clausura comenzará este viernes y tendrá a 16 equipos que buscarán consagrarse campeones.