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30 de octubre de 2026 - 16:07
Deportes.

La AFA prepara el estreno del VAR semiautomático para la final del Clausura

La AFA confirmó que la nueva tecnología para detectar posiciones adelantadas debutará el 12 de diciembre. Cómo funcionará y cuándo llegará a todos los partidos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Esta tecnología se utiliza en las mejores ligas del mundo según comunicaron desde AFA. (Foto: X @LigaAFA)

Esta tecnología se utiliza en las mejores ligas del mundo según comunicaron desde AFA. (Foto: X @LigaAFA)

Mientras los hinchas empiezan a palpitar el duelo más esperado del calendario local, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó una novedad que promete cambiar la manera de revisar algunas jugadas polémicas. Se trata del VAR semiautomático, una tecnología que permitirá detectar posiciones adelantadas con mayor precisión y reducir los tiempos de revisión. Eso sí, habrá que esperar un poco para verla en acción: no se estrenará en el Superclásico, sino en la final del Torneo Clausura 2026.

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El VAR semiautomático ya tiene fecha de estreno

La AFA confirmó que el sistema debutará el próximo 12 de diciembre, durante la final del Torneo Clausura, que se disputará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La herramienta se conoce como SAOT, por sus siglas en inglés (Semi-Automated Offside Technology), y está diseñada específicamente para colaborar con los árbitros en la detección de posiciones adelantadas.

La idea es sencilla: menos tiempo esperando frente a la pantalla y mayor precisión para determinar si un delantero estaba habilitado o tenía una parte del cuerpo en offside. Porque, si hay algo que conoce el hincha argentino, es esa espera interminable mientras el VAR intenta resolver una jugada por centímetros.

Cómo funciona el nuevo VAR semiautomático

El sistema utiliza cámaras de última generación y un software que procesa la información de los jugadores y la pelota. La tecnología, desarrollada por Genius Sports mediante su plataforma GeniusIQ, permite generar una representación digital del partido en tiempo real. A partir de esos datos, facilita el análisis de las posiciones adelantadas.

Esto significa que los árbitros contarán con información más precisa para revisar las jugadas, sin depender exclusivamente del trazado manual de líneas sobre las imágenes. De todos modos, hay un detalle importante: el sistema no reemplaza a los árbitros. La decisión final seguirá estando en manos del equipo arbitral, que deberá interpretar la jugada y validar la información tecnológica.

En otras palabras, la computadora ayuda a resolver dónde estaban los jugadores, pero el silbato sigue siendo humano.

Esta herramienta, utilizada en las ligas m&aacute;s importantes del mundo, permitir&aacute; marcar el fuera de juego con mayor precisi&oacute;n y rapidez, para que de esta manera pueda agilizarse el juego.

Esta herramienta, utilizada en las ligas más importantes del mundo, permitirá marcar el fuera de juego con mayor precisión y rapidez, para que de esta manera pueda agilizarse el juego.

¿Se utilizará en el Superclásico entre Boca y River?

No. Aunque la noticia llega en plena previa del partido entre Boca y River, el nuevo sistema todavía no estará disponible para ese encuentro. El Superclásico se disputará con las herramientas de arbitraje que se utilizan actualmente en la Liga Profesional.

El estreno oficial del VAR semiautomático está reservado para la final del Clausura, el 12 de diciembre. Así que, por ahora, si aparece una jugada finita en el área, los hinchas todavía tendrán que esperar la revisión tradicional.

Cuándo llegará a todos los partidos del fútbol argentino

La AFA también confirmó que la incorporación de esta tecnología no será exclusiva de la final de diciembre. Según lo anunciado, el VAR semiautomático comenzará a utilizarse de manera permanente en todos los encuentros de la Liga Profesional a partir del Torneo Clausura 2027.

De esta manera, el fútbol argentino se sumará a otras competencias internacionales que ya emplean este tipo de herramientas para asistir a los árbitros.

Entre los torneos que cuentan con esta tecnología se encuentran la Premier League inglesa, la Serie A italiana y distintas competencias organizadas por UEFA y CONMEBOL.

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