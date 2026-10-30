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30 de octubre de 2026 - 16:55
Deportes.

Las tres incógnitas que deben resolver Arruabarrena y Ponzio antes del Superclásico

A dos días del duelo más esperado del fútbol argentino, Boca y River se preparan para el Superclásico en la Bombonera. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las tres incógnitas que deben resolver Arruabarrena y Ponzio antes del Superclásico.&nbsp;

Las tres incógnitas que deben resolver Arruabarrena y Ponzio antes del Superclásico. 

Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio tienen prácticamente definidos sus equipos, aunque todavía deben resolver algunas cuestiones vinculadas a la recuperación física de sus jugadores. Los detalles, en la nota.

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Las tres incógnitas que deben resolver Arruabarrena y Ponzio antes del Superclásico

Por el lado de Boca, la principal duda de Arruabarrena está en el frente de ataque. Leonel Flores tendría su lugar asegurado y la disputa por el puesto restante se mantiene entre Sebastián Villa y Alan Velasco.

La elección estará ligada a la propuesta ofensiva que Arruabarrena pretenda llevar en la Bombonera. Si busca velocidad y desequilibrio por las bandas, la dupla de Flores y Villa aparece como una alternativa. En cambio, si prioriza la tenencia y el manejo de la pelota, Velasco podría ganarse un lugar desde el inicio.

Después de dejar atrás un desgarro en el aductor izquierdo, el exIndependiente tuvo minutos el pasado domingo en el Libertadores de América. Ahora, buscará convencer al cuerpo técnico durante los últimos entrenamientos y, si muestra buenas sensaciones, tendrá posibilidades de aparecer desde el arranque.

Por el lado de River, Ponzio todavía debe resolver dos incógnitas en la formación titular: una en la delantera, entre Lucas Beltrán y Sebastián Driussi, y otra en el mediocampo, donde Aníbal Moreno y Lucas Silva pelean por un lugar.

La recuperación de Driussi, que ya dejó atrás su dolencia y se entrenó a la par del grupo, no parece modificar demasiado el panorama en ataque. El buen presente y el rodaje acumulado por Beltrán lo ubican un paso adelante en la consideración del entrenador para ser titular ante Boca.

La otra incógnita pasa por la mitad de la cancha. Aníbal Moreno será esperado hasta último momento, aunque su situación genera preocupación: el volante presentó una molestia lumbar y realizó trabajos diferenciados durante la práctica del jueves. Por eso, Lucas Silva fue quien ocupó su lugar en el equipo que ensayó con los potenciales titulares.

Otra buena noticia para el cuerpo técnico de River tiene que ver con la evolución de Marcos Acuña. El defensor arrastraba un traumatismo en el pie izquierdo, pero pudo entrenarse a la par de sus compañeros durante los últimos días. Así, el Huevo ganaría terreno y le sacaría ventaja a Francisco Ortega en la lucha por la titularidad.

Boca y River se verán las caras este domingo 1° de noviembre por una nueva fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 15:00 y tendrá como escenario La Bombonera.

Las posibles formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

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