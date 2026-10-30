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30 de octubre de 2026 - 11:00
Encuesta.

Diego Maradona cumpliría 66 años: los jujeños lo recordaron con emoción y admiración

En el aniversario del nacimiento de Diego Maradona, los jujeños compartieron recuerdos, destacaron su talento y revivieron las alegrías del Mundial de 1986.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Maradona

Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este viernes 30 de octubre y, aunque ya no está físicamente, su figura continúa presente en la memoria de millones de argentinos. En Jujuy, vecinos compartieron sus recuerdos y opiniones sobre el exfutbolista, destacaron su talento dentro de la cancha y recordaron las emociones que despertó con la Selección Argentina.

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Durante una encuesta realizada a jujeños, personas de distintas generaciones hablaron sobre el Diez, desde quienes pudieron disfrutar de sus partidos hasta aquellos que conocieron su historia a través de sus padres.

Los jujeños recordaron las alegrías que les dio Maradona

Uno de los recuerdos más presentes entre los entrevistados fue el Mundial de México 1986, cuando Argentina se consagró campeona del mundo con Maradona como principal figura.

Fue un grande. Nos llenó de alegría. Por eso le agradecemos mucho lo que hizo, por la alegría que nos dio en el 86, expresó uno de los vecinos. Fue un grande. Nos llenó de alegría. Por eso le agradecemos mucho lo que hizo, por la alegría que nos dio en el 86, expresó uno de los vecinos.

Otro de los consultados destacó su talento futbolístico: “Un gran jugador, excelente. Uno de los mejores que vi”. También hubo quienes lo definieron como una figura irrepetible en la historia del deporte.

“Fue lo más grande que existió y que va a seguir existiendo. Fue siempre el mejor del mundo”, manifestó otro entrevistado.

Qué es lo que más extrañan de Diego Maradona

Al ser consultados sobre qué extrañan del exfutbolista, varios jujeños coincidieron en que sus mayores recuerdos están relacionados con su manera de jugar y afrontar los desafíos.

Verlo en la cancha. La manera de afrontar los desafíos, yo creo que no hay mejor cosa que admirar de él, señaló uno de los participantes. Verlo en la cancha. La manera de afrontar los desafíos, yo creo que no hay mejor cosa que admirar de él, señaló uno de los participantes.

Otro recordó una de sus características más reconocidas: “La zurda maravillosa que siempre tuvo”. También hubo referencias a su personalidad fuera del fútbol. Un vecino lo describió como “un tipazo en cancha”, aunque consideró que en su vida personal había sido “un poco atrevido”.

Las respuestas reflejaron distintas miradas sobre Maradona, pero coincidieron en reconocer su importancia dentro de la historia del fútbol argentino.

Diego Maradona.

Diego Maradona.

Maradona, una figura que también recuerdan las nuevas generaciones

La admiración por Diego no quedó limitada a quienes lo vieron jugar. Entre los entrevistados también participaron jóvenes que conocieron sus hazañas a través de relatos familiares.

“Siempre hemos visto los relatos, todo por mis papás, que ellos sí lo vieron”, comentó uno de ellos. Otro joven reconoció que, aunque Maradona no pertenece a su generación, valora lo que representó para el país.

No es de mi época, pero sí le reconozco que hizo muchas cosas por el país y por el fútbol también, expresó. No es de mi época, pero sí le reconozco que hizo muchas cosas por el país y por el fútbol también, expresó.

En ese sentido, otro de los consultados destacó el sentimiento que Diego despertó por la camiseta argentina y relacionó ese legado con Lionel Messi.

“Generó un sentimiento al fútbol, a la camiseta y, sobre todo, a la Selección Argentina, que hoy lo valoramos mucho, que Messi lo ratifica”, manifestó.

El recuerdo del Mundial de 1986 y un saludo para el Diez

Entre los momentos que permanecen en la memoria de los jujeños apareció el histórico gol de Maradona ante Inglaterra durante el Mundial de 1986.

El gol a los ingleses y mucho más. No solamente ese, sino la forma como jugaba, recordó uno de los entrevistados. El gol a los ingleses y mucho más. No solamente ese, sino la forma como jugaba, recordó uno de los entrevistados.

Otros compartieron recuerdos más personales, vinculados con las emociones vividas junto a sus familias. “Lloré junto a mi papá, a mis hijos. Muy lindo, la verdad”, expresó un vecino.

La encuesta terminó con un mensaje sencillo que resumió el cariño de los entrevistados hacia Diego Armando Maradona en el día en que habría cumplido 66 años.

Un feliz cumpleaños para Diego, expresaron los jujeños. Un feliz cumpleaños para Diego, expresaron los jujeños.

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