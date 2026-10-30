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30 de octubre de 2026 - 10:55
Producción.

Ronda de Negocios RIGI: Jujuy participó del panel de minería para impulsar su desarrollo productivo

Jujuy participó de la Ronda de Negocios RIGI con el objetivo de potenciar a la minería como vector de desarrollo regional y atraer nuevas inversiones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Se realizó en la Provincia de Santa Fe la Ronda de Negocios RIGI con el objetivo de impulsar el sector Pyme y empresarial en la República Argentina. En la oportunidad hubo diferentes Mesas Paneles donde se analizaron diferentes puntos productivos y, uno de ellos, fue la Minería dónde Jujuy tuvo una participación especial.

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En este sentido el Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, fue parte del Panel de Gobernadores referido a “La minería como vector de desarrollo regional”, donde se analizaron las oportunidades de inversión y crecimiento productivo regional.

El Panel estuvo moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. También estuvieron presentes los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Marcelo Orrego, de San Juan.

Durante la actividad, los mandatarios intercambiaron perspectivas sobre el desarrollo de la minería y las oportunidades que ofrece el sector para las economías provinciales, además de generar nuevos vínculos para promover la llegada de inversiones.

Por más crecimiento para Jujuy

En Jujuy ya tenemos un proyecto minero aprobado dentro del RIGI y otro a la espera de su aprobación, y seguimos trabajando para que sean cada vez más. Porque cada inversión que llega significa más crecimiento para nuestros proveedores locales, más trabajo y más oportunidades para todos los jujeños”, expresó Sadir.

La participación provincial se enmarca en la estrategia de promover el potencial minero de Jujuy y atraer nuevas inversiones que impulsen el desarrollo productivo, fortalezcan a los proveedores locales y generen empleo.

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