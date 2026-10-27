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27 de octubre de 2026 - 19:43
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Ezequiel Atauche: "Gracias al RIGI Argentina hoy recibe inversiones millonarias"

El senador nacional Ezequiel Atauche afirmó “que haya inversiones genuinas en el país y en la provincia tiene que ver con una política de estabilidad”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Senador nacional Ezequiel Atauche&nbsp;

Senador nacional Ezequiel Atauche 

El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, se refirió a las inversiones y los nuevos polos de desarrollo que se están impulsando en el país y en Jujuy, los cuales, aseguró, permiten generar nuevos puestos de trabajo y mejores salarios.

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Que haya inversiones genuinas en el país y en la provincia tiene que ver con una política de estabilidad”, afirmó el Senador Nacional.

En este sentido Atauche destacó las inversiones que se están concretando en distintas provincias, como la inauguración de una planta de litio en Catamarca, una planta de cobre en Salta y el anuncio de que en Jujuy comenzará, en 2027, el desarrollo de una planta piloto de tecnología de litio.

Todo esto tiene que ver con el RIGI y la llegada de inversiones extranjeras”, dijo el Legislador y agregó que “Argentina hoy recibe miles de millones de dólares de inversión, cosas que fueron promesas de otros gobiernos y hoy son realidades. Esto, por supuesto, incide en forma directa a los jujeños”.

Potenciar las economías regionales

Atauche sostuvo además que el impacto de las inversiones “alcanza también a los proveedores, profesionales y comunidades”, ya que, sostuvo, la llegada de nuevos emprendimientos permite potenciar las economías regionales y generar oportunidades de desarrollo en las distintas localidades donde se radican los proyectos.

Hay muchas personas que se benefician en forma directa e indirecta con las inversiones que vienen de afuera”, señaló Ezequiel Atauche y afirmó “entendemos que es el camino, no podemos seguir buscando plata en impuestos o endeudando al país”.

La forma legítima es traer inversión y eso es en lo que estamos trabajando”, finalizó el Senador Nacional de LLA.

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