El Paso de Jama se encuentra cerrado hoy martes 27 de octubre por nieve y fuertes vientos

El Paso de Jama continúa cerrado este martes 27 de octubre de 2026 debido a las condiciones meteorológicas que afectan la zona fronteriza entre Jujuy y Chile. La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy confirmó que el complejo fronterizo permanece no habilitado y que el tránsito por la ruta internacional CH-27, del lado chileno, se encuentra suspendido.
La medida se mantiene luego del cierre preventivo dispuesto durante la jornada del lunes 26 de octubre. Según el último reporte oficial, en la zona se registra cielo nublado, con tendencia a cubrirse, acompañado de chubascos de nieve y aguanieve. Además, se informaron vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Paso de Jama: cómo están las condiciones climáticas
De acuerdo con el informe de Seguridad Vial, las condiciones actuales son las siguientes:
-
Estado del Paso de Jama: no habilitado.
-
Ruta CH-27: tránsito suspendido.
-
Condiciones meteorológicas: cielo nublado a cubierto, con chubascos de nieve y aguanieve.
-
Vientos: entre 40 y 60 km/h.
Por estas condiciones, el paso fronterizo permanece cerrado y no se informó un horario de reapertura.
Recomendaciones para quienes viajan hacia Chile
Desde la Secretaría de Seguridad Vial solicitaron a los conductores, turistas y transportistas planificar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias antes de emprender un viaje hacia la frontera. También recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer posibles modificaciones en el estado de transitabilidad.
Combustible en el Paso de Jama
La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.
Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama
Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama
La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.