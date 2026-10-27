El Paso de Jama se encuentra cerrado hoy martes 27 de octubre por nieve y fuertes vientos

El Paso de Jama continúa cerrado este martes 27 de octubre de 2026 debido a las condiciones meteorológicas que afectan la zona fronteriza entre Jujuy y Chile. La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy confirmó que el complejo fronterizo permanece no habilitado y que el tránsito por la ruta internacional CH-27, del lado chileno, se encuentra suspendido.

Atención. Cerraron Paso de Jama por la presencia de hielo y nieve en la ruta

Jujuy. Suspendieron el tránsito de camiones en el Paso de Jama por fuertes vientos

La medida se mantiene luego del cierre preventivo dispuesto durante la jornada del lunes 26 de octubre. Según el último reporte oficial, en la zona se registra cielo nublado, con tendencia a cubrirse, acompañado de chubascos de nieve y aguanieve. Además, se informaron vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el informe de Seguridad Vial, las condiciones actuales son las siguientes:

Por estas condiciones, el paso fronterizo permanece cerrado y no se informó un horario de reapertura.

Recomendaciones para quienes viajan hacia Chile

Desde la Secretaría de Seguridad Vial solicitaron a los conductores, turistas y transportistas planificar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias antes de emprender un viaje hacia la frontera. También recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer posibles modificaciones en el estado de transitabilidad.

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.