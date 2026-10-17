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17 de octubre de 2026 - 17:05
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Paso de Jama hoy: habilitado este sábado, pero advierten por fuertes vientos

El Paso de Jama está habilitado este sábado 17 de octubre. Conocé los horarios de atención y las precauciones para viajar hacia Chile.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Para quienes tienen previsto cruzar hacia Chile durante el fin de semana, el dato más importante es que el complejo fronterizo funciona de 8:00 a 20:00, según el horario informado por personal de Migraciones.

Paso de Jama: horarios y estado de las rutas

El corredor internacional que conecta Jujuy con Chile se encuentra operativo, después de las interrupciones registradas durante los últimos días por las condiciones climáticas en la zona de alta montaña.

De acuerdo con el reporte provincial de este sábado, la circulación está permitida tanto para quienes salen de Argentina como para quienes ingresan desde Chile.

El horario de atención informado es de 8:00 a 20:00, por lo que se recomienda organizar el viaje con anticipación y contemplar el tiempo necesario para realizar los controles fronterizos.

Aunque el cruce está habilitado, eso no significa que todo el recorrido se encuentre en condiciones ideales.

La Secretaría de Seguridad Vial advirtió que la Ruta CH-27, del lado chileno, está transitable con precaución. Además, informó que permanece un vehículo Toyota abandonado sobre la banquina derecha, a la altura del kilómetro 43,500.

En territorio jujeño también se solicita especial atención sobre la Ruta Nacional 52. El parte de transitabilidad menciona trabajos de reparación de calzada en el kilómetro 50, a la altura de Ronqui Angosto, y sectores con baches entre Salinas Grandes y el empalme con la Ruta Provincial 70.

Fuertes vientos y recomendaciones para viajar a Chile

Las condiciones del tiempo son otro de los aspectos que deben tener en cuenta los conductores.

El parte vial de este sábado reportó una temperatura de -3 °C y vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora en la zona fronteriza.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones ventosas para las próximas horas, con ráfagas y bajas temperaturas durante la madrugada del domingo.

Estas condiciones pueden cambiar rápidamente en la Puna, especialmente en los sectores de mayor altura.

Por eso, antes de salir, se recomienda revisar nuevamente el estado del paso, respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y circular a una velocidad adecuada para las condiciones del camino.

También es conveniente viajar con suficiente combustible, ropa de abrigo y tiempo de margen para completar los trámites migratorios y aduaneros.

Dónde consultar si el Paso de Jama sigue habilitado

El estado del cruce puede modificarse durante la jornada si cambian las condiciones meteorológicas o se presentan inconvenientes sobre la ruta.

Quienes tengan previsto viajar pueden consultar el sitio oficial del Gobierno argentino, que reúne información de Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional.

También es importante prestar atención a los comunicados de la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy.

Por ahora, el parte de este sábado confirma que el Paso de Jama está habilitado para todo tipo de tránsito, en ambos sentidos, con atención de 8:00 a 20:00 y recomendaciones de circular con precaución.

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