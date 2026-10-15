Día de la Madre en Jujuy: cuánto cuesta preparar un asado para cinco personas

Con el Día de la Madre cada vez más cerca, las familias jujeñas ya comenzaron a organizar el almuerzo del domingo y el asado vuelve a aparecer entre las opciones más elegidas para compartir en familia.

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En las carnicerías de la provincia ya se registra movimiento y algunos clientes se anticiparon con sus compras para evitar las filas y la falta de determinados cortes durante el fin de semana.

Diego, vendedor de carnes, dialogó con Canal 4 y contó cómo se encuentra actualmente la venta, cuáles son los precios y cuánto dinero se necesita para preparar un asado para una familia de aproximadamente cinco personas.

Actualmente, el kilo de asado corto americano, costilla y tapa de asado se consigue a $18.900, según explicó el comerciante. En tanto, los cortes de novillo de primera calidad tienen un valor de $21.900 por kilo. En este grupo se encuentran el vacío, la palomita, la entraña y el asado de carnicero.

Precio de la carne para el Día de la Madre.

Respecto de los precios, Diego señaló que se mantienen estables desde hace varios meses y que no hubo modificaciones recientes. “Hace cuatro o cinco meses no se tocó nada”, explicó. Sin embargo, anticipó que hacia noviembre podría producirse alguna modificación, en línea con el movimiento habitual de precios hacia fin de año.

Cuánto hay que gastar para un asado familiar

Para quienes tengan pensado preparar un asado este domingo, el comerciante estimó que una familia de cinco personas puede gastar alrededor de $70.000 para realizar una compra completa.

La cifra permite combinar distintos cortes y armar una parrillada variada, por ejemplo, con vacío, costilla, asado americano y otros cortes.

La cantidad de carne también depende de quiénes participen del almuerzo. Según explicó Diego, cuando hay varios chicos puede incluso quedar comida para el día siguiente.

Chorizos, morcillas y achuras

Los acompañamientos también forman parte de la compra. El chorizo de puro cerdo ronda los $9.990, mientras que otra variedad se consigue a $8.990.

En el caso de las morcillas, con o sin ají, el precio informado fue de $12.990. Entre las achuras más elegidas aparecen chinchulines, riñón y corazón.

Ya hay encargos para el domingo

El movimiento por el Día de la Madre ya comenzó y algunos clientes decidieron anticiparse. Diego contó que durante los últimos días recibió pedidos de entre cuatro y seis kilos de carne.

Viernes, sábado y domingo suelen concentrar buena parte de las ventas de asado, por lo que quienes tengan previsto compartir un almuerzo familiar este domingo ya comenzaron a reservar sus cortes.