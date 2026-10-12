Anticipan aumento en las flores por el Día de la Madre: cuáles son las más elegidas en Jujuy

En la previa del Día de la Madre , vendedores del Paseo de las Flores anticiparon que podría haber un aumento en los precios desde el miércoles, según lo informado por los proveedores. Aunque algunos comerciantes buscarán mantener los valores, advirtieron que la llegada de nueva mercadería podría modificar los precios actuales.

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Entre las opciones más elegidas para regalar aparecen las rosas, los ramos primaverales, los lirios, los girasoles y otros arreglos con detalles especiales como luces, stickers o mariposas.

En el Paseo de las Flores, los vendedores ya comenzaron a preparar ramos y arreglos para el próximo domingo. Entre los precios actuales, indicaron que las rosas rondan los $3.000 cada una , al igual que los girasoles, mientras que los lirios cuestan alrededor de $8.000 por vara.

También hay ramos armados con distintos valores. Una de las comerciantes señaló que los ramos pueden conseguirse entre $12.000 y $15.000, dependiendo de la composición y los detalles agregados.

Otra vendedora explicó que, por ahora, algunos precios se mantienen, pero la situación podría cambiar con la llegada de flores nuevas: “El miércoles o martes van a llegar con precio nuevo”.

Las flores más elegidas

Consultadas sobre qué es lo que más se vende para el Día de la Madre, las comerciantes coincidieron en que las rosas siguen estando entre las más buscadas. También destacaron los ramos primaverales, que combinan distintas flores.

Una de las vendedoras contó que preparan arreglos “entre rosas, lirios, crisantemos” y otras variedades. Otra señaló que, además de rosas y ramos, también salen lirios, lisiantos y “de todo un poquito”.

Además, para esta fecha suman detalles especiales a los arreglos, como mariposas, luces y otros accesorios para acompañar el ramo.

Prevén aumentos antes del domingo

Los comerciantes indicaron que los proveedores ya anticiparon posibles subas antes del Día de la Madre. Una vendedora explicó que actualmente las rosas pueden venderse a $3.000 cada una o en promoción de dos por $5.000, pero que con el aumento ese tipo de oferta podría dejar de aplicarse.

“Cuando vienen con el aumento, ya no, ya damos $3.000”, comentó.

Otra comerciante señaló que los proveedores también les adelantaron una suba, aunque sostuvo que intentarán mantener los precios lo más posible. “Los proveedores dijeron, pero no mucho. Vamos a tratar de mantener el precio nosotros”, indicó.

Cómo vienen las ventas

En cuanto al movimiento comercial, algunos vendedores señalaron que para primavera las ventas fueron buenas. “Se vendió bastante”, contó una comerciante, mientras que otra afirmó que hubo “un poquito más” de movimiento que otros años, aunque no tanto como el año pasado.

De cara al Día de la Madre, las expectativas son moderadas. Una de las vendedoras dijo que todavía el movimiento viene “medio flojo”, aunque esperan que las ventas crezcan en los días previos al domingo.