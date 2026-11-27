Los últimos días de noviembre llegan con el Super Fin de Mes de Comodin, una propuesta comercial que reúne ofertas en distintas categorías, beneficios de financiación y oportunidades para hacer rendir el presupuesto.

Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, los clientes podrán acceder a un catálogo de promociones en las sucursales minoristas y mayoristas de la cadena. Además, durante estos tres días habrá 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard seleccionadas, una alternativa para aprovechar las compras de fin de mes y organizar los gastos.

La propuesta también incluye beneficios para quienes eligen comprar desde casa. A través de Comodín en Casa, la tienda online de la cadena, estarán disponibles promociones exclusivas con descuentos de hasta el 50%. Los clientes podrán realizar su pedido y elegir entre recibirlo en su domicilio o retirarlo en las sucursales habilitadas.

A estos beneficios se suma una oportunidad especial para el viernes 27: quienes paguen a través de MODO desde la aplicación de su banco podrán acceder a un 20% de reintegro, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Con alternativas para comprar en las sucursales o desde la plataforma online, Comodín acompaña a sus clientes para que aprovechen las promociones y encuentren más oportunidades de ahorro en este cierre de mes. CONTENIDO EXTERNO

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