Suspendieron las clases en la Escuela 23 de Agosto por la aparición de hormigas voladoras

Una situación particular se vivió durante la mañana de este viernes en la Escuela 23 de Agosto, donde la aparición de una importante cantidad de hormigas voladoras generó preocupación entre las autoridades del establecimiento educativo y suspendieron las actividades por seguridad.

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Los insectos se encontraban en las paredes, los canteros y un árbol del patio de la institución. Ante la gran cantidad de hormigas, las autoridades escolares adoptaron medidas preventivas para resguardar a los alumnos y solicitaron la intervención de Bomberos.

Liliana Pedraza, directora del establecimiento, explicó en diálogo con Canal 4 que la situación fue detectada durante el horario de ingreso de los estudiantes.

Según relató la directora, inicialmente los insectos se encontraban sobre distintas superficies del establecimiento. Sin embargo, cuando el personal de maestranza intentó dispersarlos con agua, comenzaron a volar por diferentes sectores del patio.

“Era impresionante la cantidad. Ahí es donde llamo inmediatamente a Bomberos para que puedan analizar la situación” “Era impresionante la cantidad. Ahí es donde llamo inmediatamente a Bomberos para que puedan analizar la situación”

Ante este escenario, las autoridades decidieron suspender la formación habitual y el izamiento de la bandera. Los estudiantes ingresaron directamente a las aulas, donde permanecieron con las puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de los insectos.

Posteriormente, se informó a los padres sobre lo sucedido y las familias acudieron al establecimiento para retirar a los niños de manera preventiva.

Intervinieron Bomberos y el Ministerio de Educación

Tras el llamado de las autoridades escolares, efectivos de Bomberos acudieron al establecimiento y delimitaron con cintas el sector donde se concentraban los insectos.

También intervino personal de Logística del Ministerio de Educación, que evaluó la situación e informó que las hormigas no representaban un riesgo para los estudiantes.

“Nos da la tranquilidad de decir que no es un riesgo para los niños, que son hormigas inofensivas, pero la impresión del momento fue la que nos llevó a avisarles a los papás” “Nos da la tranquilidad de decir que no es un riesgo para los niños, que son hormigas inofensivas, pero la impresión del momento fue la que nos llevó a avisarles a los papás”

Asimismo, confirmó que ningún estudiante resultó afectado durante el episodio.

Hormigas voladoras: una aparición vinculada a la época de lluvias

Pedraza señaló que es la primera vez que se registra una situación de estas características en el establecimiento educativo.

De acuerdo con lo informado por el personal de Logística, la aparición de estos insectos es habitual durante la temporada de lluvias. Sin embargo, lo que llamó particularmente la atención de las autoridades escolares fue la cantidad de hormigas que se concentraron en el patio.

Las clases del turno tarde se desarrollarán con normalidad

Luego de la intervención de Bomberos y del personal del Ministerio de Educación, la directora confirmó que la situación quedó controlada y que las actividades escolares del turno tarde se desarrollarán con normalidad.

“Las actividades de la tarde son totalmente normales, porque ya tenemos la seguridad de que no hay ningún tipo de riesgo para los alumnos” “Las actividades de la tarde son totalmente normales, porque ya tenemos la seguridad de que no hay ningún tipo de riesgo para los alumnos”

aseguró Pedraza, quien buscó llevar tranquilidad a las familias de la comunidad educativa.