Un toro suelto sorprendió a quienes circulaban durante la mañana de este viernes 27 de noviembre por la ciclovía ubicada entre las avenidas General Savio y Párroco Marshke, en San Salvador de Jujuy. La presencia del animal generó preocupación entre los transeúntes, quienes alertaron a las autoridades ante el riesgo de que ingresara a la autopista.

Según se informó, el toro se desplazaba por el sector y se dirigía hacia la zona de circulación vehicular, una situación que podría haber representado un peligro para los conductores que transitaban por el lugar.

Lograron atrapar al toro después de varios intentos Tras recibir el aviso de las personas que se encontraban en la zona, se realizaron varios intentos para controlar al animal y evitar que llegara a la autopista. Finalmente, después de algunos minutos, lograron recapturar al toro y controlar la situación.

A pesar de la preocupación inicial, no se registraron personas heridas, daños materiales ni incidentes durante el episodio. El hecho llamó la atención de quienes transitaban por la ciclovía y las avenidas cercanas durante las primeras horas de este viernes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.