A una semana del lanzamiento de la web "Lo que la Muni no ve", Juan Jenefes presentó ante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy el primer escrito con reclamos vecinales surgidos de la plataforma. En sus primeros siete días, según explicó, la web recibió más de 120 reportes.

El precandidato a intendente mostró la nota durante una entrevista en Arriba Jujuy. "Acá traía el primer escrito de reclamo en nombre de ellos, que estoy llevando después de este programa a la Mesa de Entradas del municipio", dijo. Según explicó, el objetivo era "hacerle conocer al municipio cuáles son los reclamos que se generaron con esta web".

Al repasar los avisos recibidos, Jenefes destacó los reportes por basurales en los barrios, sobre todo en Alto Comedero. También mencionó el estado de las calles tras la lluvia y dijo que, aunque fue breve, "generó muchos inconvenientes en barrios de Alto Comedero".

Asimismo, Jenefes señaló que «una lluvia de 10 minutos causó inundaciones, caída de postes». Y agregó: «Hay que solucionar y estar atentos a todas las demandas y las necesidades que tiene el barrio, que son muchísimas».

Cómo se cargan los reclamos en la web Jenefes explicó que los vecinos pueden cargar fotos desde el celular para avisar sobre baches, basura o animales en la vía pública. "Con un celular se saca una foto y se sube a la aplicación", dijo. Cabe mencionar que los reportes se agrupan por tema. "Directamente me sale cuántos reclamos en basura, cuántos reclamos en estado de las calles, cuántos reclamos de tránsito. Después hay reclamos particulares que te mandan por escrito los vecinos", detalló. Jenefes contó que su equipo desarrolló la plataforma en el marco de su precandidatura a intendente, a partir de una experiencia similar en Tigre. "Es una manera para poder acercarnos al vecino, de que el vecino interactúe", sostuvo. Sobre el uso de los reportes, dijo que la idea era que "los vecinos visibilicen lo que pasa en la ciudad" y que él pudiera "hacer un reclamo en nombre de ellos".

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