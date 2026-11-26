Trekking en Jujuy: qué hacer y qué evitar si te perdés en la montaña

Con la proximidad de las vacaciones de verano y el creciente interés por las actividades al aire libre, Nicolás Quiñones, instructor de montañismo, brindó una serie de recomendaciones para quienes realizan trekking en Jujuy. Destacó la importancia de planificar las excursiones, consultar las condiciones meteorológicas y contar con el equipamiento adecuado.

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La provincia cuenta con numerosos atractivos naturales distribuidos en sus cuatro regiones, con circuitos de diferentes niveles de dificultad. Sin embargo, el desconocimiento de los recorridos, la falta de preparación y el exceso de confianza pueden generar situaciones de riesgo.

“La montaña no es peligrosa, el peligroso es uno que a veces se confía” “La montaña no es peligrosa, el peligroso es uno que a veces se confía”

Sostuvo el especialista, quien hizo hincapié en la prevención y en evitar subestimar los senderos , incluso cuando se trata de lugares conocidos.

Además, explicó que, si bien actualmente existen aplicaciones que permiten acceder a información sobre recorridos, distancias y desniveles, la falta de señal telefónica en determinados sectores puede dificultar la orientación.

Quiñones también advirtió sobre la importancia de prestar atención a las condiciones meteorológicas durante las excursiones, especialmente en verano, cuando el clima puede cambiar y las precipitaciones pueden complicar los recorridos.

Qué hacer si te perdés en la montaña

Tras el reciente caso de las seis personas que se extraviaron en las cascadas de Las Escaleras y fueron encontradas sanas y salvas, Quiñones analizó la decisión del grupo de permanecer en un mismo lugar durante la noche.

Explicó que, ante estas situaciones, es fundamental evaluar el estado físico de los integrantes, el cansancio, la existencia de posibles lesiones y las condiciones para continuar caminando.

El instructor consideró acertada la decisión del grupo de permanecer en el lugar, teniendo en cuenta que se aproximaba la noche y que continuar desplazándose sin conocer el camino podía dificultar las tareas de búsqueda y rescate.

“Si se empiezan a mover y se siguen perdiendo, es difícil después la búsqueda” “Si se empiezan a mover y se siguen perdiendo, es difícil después la búsqueda”

Asimismo, señaló que alejarse de los arroyos puede favorecer la deshidratación y generar mayores complicaciones.

En este sentido, remarcó la importancia de informar previamente a familiares o personas de confianza sobre el destino de la excursión y el horario estimado de regreso. Esta información resulta fundamental para activar las alertas y orientar a los equipos de rescate ante una emergencia.

Trekking en Jujuy: qué llevar y cuáles son las recomendaciones

Nicolás Quiñones enumeró una serie de elementos indispensables y medidas preventivas para realizar actividades en la montaña:

Consultar el pronóstico del tiempo antes de salir.

Conocer el recorrido y su nivel de dificultad.

Informar el destino y el horario estimado de regreso.

Realizar las excursiones con un guía o una persona que conozca el circuito.

Llevar un botiquín de primeros auxilios.

Contar con suficiente agua y alimentos.

Incorporar alimentos o geles que aporten glucosa.

Llevar una manta de vivac para protegerse del frío.

Contar con ropa impermeable ante posibles lluvias.

Entre los elementos destacados, el especialista mencionó la manta de vivac, un recurso accesible que permite protegerse de las bajas temperaturas en caso de tener que permanecer durante varias horas en la montaña.

El instructor también hizo extensivas estas recomendaciones a quienes practican running en ambientes naturales, debido a los riesgos de sufrir caídas, lesiones o extravíos durante los entrenamientos. En estos casos, contar con un botiquín puede facilitar las primeras curaciones mientras se aguarda la asistencia.

La importancia de señalizar los senderos en Jujuy

Otro de los aspectos abordados por Quiñones fue la necesidad de mejorar la infraestructura y la señalización de los circuitos naturales de la provincia.

El instructor consideró que Jujuy cuenta con numerosos lugares de gran atractivo turístico que podrían incorporar cartelería, indicaciones sobre los recorridos y horarios de visita, tomando como referencia el trabajo realizado en destinos del sur argentino.

También mencionó al Parque Botánico como un ejemplo local de circuito señalizado y destacó la posibilidad de extender estas medidas a otros espacios naturales de la provincia.

Frente al creciente interés por descubrir nuevos paisajes, realizar actividades deportivas y compartir experiencias en redes sociales, Quiñones insistió en la necesidad de capacitarse y conocer previamente las características de cada destino.

Finalmente, invitó a los jujeños a disfrutar de los atractivos naturales de las cuatro regiones de la provincia, acompañando el entusiasmo por la aventura con responsabilidad, planificación y prevención.