El ingreso a primer año 2027 en Jujuy continúa después de la publicación de los resultados de la segunda asignación de vacantes, realizada este jueves 26 de noviembre. Para las familias cuyos hijos no consiguieron banco en las escuelas elegidas, el Ministerio de Educación estableció una tercera instancia de preinscripción durante diciembre.

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Educación. Ingreso a primer año 2027: se realizó el sorteo a los colegios con sobredemanda

Esto significa que los estudiantes que no aparecen en los listados de vacantes asignadas todavía tienen posibilidades de ingresar al nivel secundario. El proceso contempla nuevas oportunidades para elegir establecimientos y, posteriormente, una instancia de reubicación.

Las familias que no obtuvieron una vacante en esta segunda etapa podrán participar de la tercera instancia de preinscripción, prevista del 3 al 6 de diciembre de 2026. Durante ese período, podrán elegir hasta dos instituciones educativas entre las opciones disponibles. El trámite se realizará a través de la plataforma oficial de ingreso al secundario del Ministerio de Educación de Jujuy:

Para realizar la preinscripción, se utiliza el código alfanumérico que figura en la constancia de alumno regular de séptimo grado, emitida por la escuela primaria. Antes de confirmar la solicitud, es importante revisar los datos del estudiante y las instituciones seleccionadas.

Las familias también pueden consultar la oferta educativa para conocer las orientaciones de las escuelas y evaluar alternativas cercanas a sus domicilios.

Qué pasa si no me asignaron un momento en el sorteo

Una de las dudas más frecuentes está relacionada con el denominado “momento”, que se utiliza para distribuir las vacantes en las escuelas con mayor cantidad de aspirantes que bancos disponibles.

Según explica el Ministerio de Educación, el momento se determina mediante un sorteo realizado con INPROJUY y corresponde a una fecha, hora, minuto y segundo asignados a cada institución educativa que presenta sobredemanda.

Ese dato permite establecer el punto de referencia para la distribución de las vacantes entre los estudiantes preinscriptos.

Por eso, las familias deben tener en cuenta tres situaciones diferentes:

Si el estudiante figura en el listado de vacantes asignadas, debe completar la inscripción presencial en la escuela correspondiente.

Si el estudiante se preinscribió, pero no consiguió una vacante, podrá participar de la tercera etapa de diciembre.

Si la familia no encuentra el colegio o el momento sorteado, debe comprobar que está consultando el listado correcto. No todas las escuelas requieren un sorteo, ya que algunas cuentan con vacantes suficientes para sus aspirantes.

El Ministerio también advierte que no debe confundirse el listado de estudiantes preinscriptos con el de vacantes efectivamente asignadas.

Cuáles son las próximas fechas del ingreso a primer año

El cronograma establece:

Del 3 al 6 de diciembre: tercera preinscripción online.

9 de diciembre: publicación de escuelas con sobredemanda.

10 de diciembre: sorteo de momentos mediante INPROJUY.

12 de diciembre: publicación de las vacantes asignadas.

14, 15 y 16 de diciembre: inscripción definitiva presencial.

Del 22 de febrero al 31 de marzo de 2027: reubicación de estudiantes que continúen sin vacante.

Quienes obtengan un banco deberán presentarse en la institución asignada dentro de las fechas correspondientes, con la documentación exigida, para confirmar su inscripción.

No completar ese trámite en el plazo establecido implica perder la vacante.

En definitiva, no conseguir un banco en el segundo sorteo no significa quedar fuera del sistema educativo. Las familias tendrán una tercera oportunidad en diciembre y, si fuera necesario, podrán acceder a la etapa de reubicación prevista para el inicio del ciclo lectivo 2027.