La Legislatura de Jujuy sesiona este jueves: ingresa el Presupuesto 2027

La Legislatura de Jujuy llevará adelante este jueves 26 de noviembre, a partir de las 10 horas, la 11ª Sesión Ordinaria del período legislativo. Durante la jornada tomará estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2027, remitido por el Poder Ejecutivo provincial.

La fecha y el temario fueron acordados por las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de los bloques parlamentarios durante una reunión de Labor Parlamentaria. El proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2027 ingresará formalmente a la Cámara para continuar con su análisis legislativo.

Qué proyectos tratará la Legislatura de Jujuy Entre las principales iniciativas que integran el orden del día se encuentran:

Declaración de la Bandera de Estopiñán o de la Puna como Bien Histórico y Símbolo Provincial.

Nueva Ley de Procedimiento Administrativo.

Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte.

Creación del Registro Provincial Criminal de Datos Genéticos Forenses. La Legislatura de Jujuy sesiona este jueves: ingresa el Presupuesto 2027 Asimismo, se tratarán los proyectos de ley vinculados al convenio marco celebrado el 18 de junio de 2026 entre el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman, y el gobernador Carlos Sadir.

También se analizará el decreto acuerdo que establece requisitos sanitarios preventivos para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana fresca importada en la provincia.

Las propuestas vinculadas a la salud, el deporte y la cultura El temario contempla, además, la institución del 26 de marzo como Día Provincial de la Epilepsia, del 4 de noviembre como Día del Investigador en Salud y del tercer domingo de septiembre como Día Provincial del Pastor Evangélico. También se abordará la institución del Día Provincial del Tenista Jujeño y la declaración de la textilería jujeña como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia. La jornada legislativa se completará con el tratamiento de distintos proyectos de resolución y de declaración.

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