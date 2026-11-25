Paro universitario en Jujuy: marcha desde las 17.30 en protesta al Presupuesto 2027

El paro universitario en Jujuy se cumple este miércoles 25 de noviembre, con una medida de fuerza de 24 horas y una movilización en el centro de San Salvador de Jujuy. La convocatoria reúne a docentes y trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), quienes reclaman mejores salarios, mayor financiamiento y cuestionan el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.

La jornada es impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu), junto a APUNJu y UTDUJ, en el marco de una protesta nacional que coincide con las discusiones legislativas sobre los recursos destinados a las universidades públicas.

Las actividades comenzarán a las 16 en Plaza Belgrano, con una radio abierta y un taller de elaboración de carteles. A las 17.30 está prevista una marcha por el centro capitalino.

Paro universitario en Jujuy: horarios de la radio abierta y la marcha Los gremios convocaron a estudiantes, docentes, nodocentes y a la comunidad a participar de las actividades previstas para este miércoles.

Jornada de miércoles Paro universitario: durante 24 horas.

16 horas: concentración en Plaza Belgrano, instalación de una carpa, radio abierta y taller de carteles.

17.30 horas: inicio de la movilización en defensa de la universidad pública. Desde ADIUNJu explicaron que la radio abierta será un espacio para debatir la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades. La marcha también se realizará en adhesión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

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