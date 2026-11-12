Paro universitario: docentes analizan suspender las mesas de exámenes en Jujuy

Paro universitario: docentes inician una semana de medidas de fuerza y podrían suspender exámenes - Imagen creada con IA

Las universidades nacionales comenzaron este jueves 12 de noviembre una nueva semana de medidas de fuerza que se extenderá hasta el miércoles 18. En Jujuy, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) confirmó su adhesión al paro universitario en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recuperación salarial.

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Daniela Cari, secretaria general de ADIUNJu , explicó que la protesta fue convocada por la CONADU Histórica y coincide con las medidas de fuerza del sector no docente, que también realizará paros durante esta semana.

"El motivo es el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario" "El motivo es el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario"

Señaló la dirigente, quien advirtió sobre las consecuencias que esta situación tiene en los salarios y en el funcionamiento de las instituciones.

Reclamos salariales y preocupación por el presupuesto 2027

Cari sostuvo que los trabajadores universitarios acumulan una pérdida salarial significativa durante la actual gestión nacional. Según indicó, existe un atraso de 34 puntos porcentuales, equivalente a ocho salarios acumulados.

Además, cuestionó la proyección presupuestaria del Gobierno nacional para 2027 y aseguró que podría representar una reducción del 30% de los fondos que necesitan las universidades para funcionar.

"Estamos hablando de un recorte a las universidades nacionales de un 30%, o sea, un tercio del presupuesto que necesitan las universidades es lo que no vamos a tener en el 2027" "Estamos hablando de un recorte a las universidades nacionales de un 30%, o sea, un tercio del presupuesto que necesitan las universidades es lo que no vamos a tener en el 2027"

En este contexto, la dirigente adelantó que el sector también definió una nueva jornada de protesta para el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, previsto inicialmente para el miércoles 25 de noviembre.

Si el debate se concreta ese día, los docentes realizarán un paro con movilización. En caso de modificaciones en el calendario legislativo, la protesta se trasladará a la fecha en que se trate el proyecto.

¿Qué pasará con las mesas de exámenes?

Uno de los puntos que todavía debe definirse es si las próximas medidas de fuerza afectarán las mesas de exámenes universitarios.

Cari explicó que esta posibilidad será debatida en una nueva instancia de la federación, probablemente antes del 20 de noviembre, ya que durante el último congreso no todas las asociaciones docentes llevaron una posición definida sobre el tema.

"Es una posibilidad afectar las mesas de exámenes" "Es una posibilidad afectar las mesas de exámenes"

Reconoció la secretaria general, aunque aclaró que todavía no existe una resolución.

La dirigente también indicó que ADIUNJu realizará consultas entre los docentes para analizar cómo continuar con las protestas y sostuvo que el funcionamiento académico se mantiene gracias al esfuerzo de los trabajadores universitarios.

Nuevas medidas de fuerza en las universidades

El paro docente se extenderá hasta el 18 de noviembre, mientras que los trabajadores no docentes, representados a nivel nacional por FATUN y en Jujuy por APUNJu, también llevarán adelante medidas de fuerza durante esta semana.

Desde ADIUNJu señalaron que el objetivo es visibilizar la situación presupuestaria y salarial de las universidades nacionales, además de promover la participación de los estudiantes en los reclamos.

Por el momento, la posible suspensión de mesas de exámenes continúa en evaluación y su definición dependerá de las próximas reuniones gremiales.