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17 de septiembre de 2026 - 19:59
Jujuy.

Adiunju adhirió al paro nacional universitario previsto para mañana por la falta de acuerdo en paritarias

Ante la falta de acuerdo por paritarias, desde los gremios universitarios anunciaron también una marcha federal universitaria para el 15 de octubre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ADIUNJU

A través de sus redes sociales, desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) anunciaron a la adhesión al paro universitario nacional previsto para este viernes 18 y martes 22 de septiembre. Así también a nivel nacional se confirmó la realización de la quinta marcha federal prevista para el 15 de octubre.

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“El Frente Sindical de Universidades Nacionales llama a paro de 48 horas, a una nueva marcha universitaria y a 23 días de protestas en todo el país”, anunciaron desde Adiunju y agregaron que “las paritarias docente y no docente de las Universidades nacionales han fracasado una vez más porque el gobierno nacional repitió la propuesta que ya había sido rechazada de plano por todas las organizaciones sindicales”.

En sus redes sociales, el gremio de docentes universitarios de Jujuy manifestaron que “el 3 % que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del orden de los cuatro salarios”.

Paro y marcha federal

Desde Adiunju adelantaron que “el paro conjunto de 48 horas - 18 y 22 de septiembre -, la convocatoria a una nueva marcha universitaria federal para el 15 de octubre y 23 días de protesta en todo el país para sostener el conflicto y asegurar la convocatoria masiva a la marcha es la respuesta en unidad del Frente Sindical”.

Por último dijeron que “la defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas - docencia, investigación y extensión- y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha”.

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