Paro Universitario Nacional: desde Adiunju dijeron que "el 3% ofrecido es indignante"

Se lleva adelante una nueva jornada de paro universitario en todo el país y en ese marco, desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy ( Adiunju ) brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer cuál es la situación de los docentes universitarios de la provincia y su respuesta al ofrecimiento salarial.

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Jujuy. Adiunju anunció su adhesión a un nuevo paro universitario nacional para el jueves y viernes

En este sentido Daniela Cari, Secretaria General de Adiunju, dijo que “ hoy tenemos un paro nacional de 24 horas convocado por todas las federaciones docentes y no docentes ”, dijo la secretaria y agregó que la oferta salaria ofrecida por el Gobierno es “totalmente indignante ”.

“ El 3% para septiembre se ofreció ayer en el marco de una paritaria y lógicamente fue rechazada de plano porque nada tiene que ver con el 32.1% por el que estamos luchando ”, agregó Cari.

La secretaria de Adiunju sostuvo que el reclamo que llevan adelantes los docentes universitarios es en relación al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, “que ha sido varias veces votado por el congreso y que ha volteado un veto presidencial”.

“En Jujuy son tres mil trabajadores, tres mil familias que no ven en sus sueldos ningún tipo de garantías para poder solventar la vida cotidiana”, sostuvo Daniela Cari.

“Esto se va a agravar aún más”

El Rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), Mario Bonillo, también participó de la conferencia y sostuvo que “hay un deterioro de toda la institución que ha mediano o largo plazo va a generar mucho daño”.

Ante esta situación el Rector dijo que, entre quienes van a “sufrir” las consecuencias están los estudiantes, “ya que no va a ser lo mismo como se van a dictar las carreras y esto es lo que venimos advirtiendo, esto se va a agravar aún más”

“Hay que entender que las carreras se siguen dictando pero se va deteriorando todo el sistema, no solo en la UNJU sino a nivel nacional”, sostuvo el Rector y agregó que “cuando nos queramos dar cuenta va a ser irreversible”.

Bonillo dijo que el tema salarial es uno de los puntos clave al igual que los fondos el funcionamiento de la Universidad, “antes había programas para actualizar o cambiar el equipamiento que ahora no lo tenemos y en relación al mantenimiento de edificios”.

“Hace diez años teníamos 10 mil alumnos y ahora tenemos 30 mil, hay que tener aulas y laboratorios para esos nuevos 20 mil alumnos”, agregó.