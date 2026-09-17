Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidad de donantes

La demanda de sangre crece de manera sostenida en los hospitales de Jujuy y desde el Centro Regional de Hemoterapia trabajan en nuevas estrategias para ampliar la cantidad de donantes en toda la provincia .

Ivonne Ruiz Huidobro , integrante del Centro Regional de Hemoterapia, explicó que la necesidad de transfusiones aumenta en los distintos servicios hospitalarios y obliga a reforzar las campañas de donación. “Crece paulatinamente la demanda de las transfusiones en los diferentes servicios transfusionales de los hospitales de la provincia” , señaló.

Ruiz Huidobro indicó que el número de personas que actualmente participa de las campañas se mantiene, pero la mayor demanda obliga a conseguir más donantes en cada jornada. “En realidad, es la misma cantidad, pero debemos ahora aumentar la cantidad de donantes de sangre por cada una de las jornadas de donación ”, explicó.

Según detalló, tanto en San Salvador de Jujuy como en el interior se realizan operativos que pueden reunir entre 40 y 70 personas. Sin embargo, en otras jornadas la convocatoria es menor y deben reforzar las acciones. “Hay campañas operativas donde tenemos 40, 50, 60, 70 donantes, pero hay otros operativos en los que tenemos menor cantidad y tenemos que reforzar esas actividades en la provincia”, sostuvo.

Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidad de donantes

Más accidentes y una necesidad que sigue creciendo

Desde Hemoterapia remarcaron que la sangre es necesaria de manera permanente para responder a tratamientos, emergencias y diferentes situaciones que requieren transfusiones. “Hay más accidentes en la calle, más accidentes domésticos. Y nosotros tenemos que adecuarnos a todo este sistema para aumentar también la cantidad de donantes de sangre en la provincia”, expresó.

Ante este escenario, el organismo trabaja de manera constante en nuevas formas de llegar a la comunidad. “Todos los días estamos inventando y reinventando distintas estrategias que tienen que ver con el llamamiento a la sociedad para que puedan donar sangre”, afirmó.

Los jóvenes, uno de los principales focos de las campañas

Una de las estrategias apunta especialmente a acercar información a los jóvenes y fomentar la donación voluntaria desde edades tempranas. “Apuntamos a la población joven, que tiene mucho entusiasmo y que con información se va acercando”, destacó.

Si bien aclaró que la participación está repartida entre distintas edades, señaló que buscan involucrar cada vez más a las nuevas generaciones. “Siempre apuntamos a los jóvenes, a que ellos también sean partícipes de esta construcción de la donación voluntaria de sangre en Jujuy”, agregó.