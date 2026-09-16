EN VIVO: minuto a minuto del desfile Bienvenida Primavera

Desfile Bienvenida Primavera: orden de pasada

Primer bloque

El primer bloque tendrá su concentración a partir de las 17 horas y estará integrado por las siguientes instituciones:

Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria

Fundación Miradas

Escuela de Configuración N.º 8 “Salim Quintar”

Asociación Renacer (San Pedro)

Escuela de Configuraciones (Humahuaca)

Instituto Helen Keller

Empatía Equipo Interdisciplinario

Asociación Todo Juntos

Escuela N.º 276 Prov. de Río Negro (Bárcena)

Calidad de Vida - Desarrollo Humano

Centro de Apoyo “Virgen de Guadalupe” - La Mendieta

Escuela de Configuración de Apoyo N.º 6 “Dr. Arroyabe”

Modalidad de Educación Permanente Jóvenes y Adultos (MEPJA)

Asociación Sol y Arte

Escuela N.º 476 (Pampa Blanca)

Escuela N.º 44 “José Ignacio Gorriti” (León)

Valientes Guerreros (Iglesia San Pedro y San Pablo)

Centro de Día Alborada

Fundación Mujeres “Derribando Barreras”

Escuela de Configuración “Ntra. Sra. del Carmen”

Asociación Civil - Consultorio SIR

Eco de Luz

La Casa del Jubilado

Centro Terapéutico LUMEN

Despertar

Fundación IDEAS

Escuela N.º 11 “Prof. Luis Braille”

Asociación Nuevo Horizonte

APPACE - SEDIN30Crecer

Centro Deportivo Inclusión y Vida

SENTIR33Centro de Día “Oscar López”

CUCAI JUY35

Esc. Normal “J.I. Gorriti”

Escuela N.º 48 “Dr. Manuel Padilla”

Escuela N.º 190 “Dr. Macedonio Graz”

Escuela N.º 469 Lola Mora

Colegio Santa Teresita

Colegio Remedios de Escalada

Segundo bloque

El segundo bloque comenzará a las 18:30 y estará conformado por: