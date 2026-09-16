EN VIVO: minuto a minuto del desfile Bienvenida Primavera

Desfile Bienvenida Primavera: orden de pasada
Primer bloque
El primer bloque tendrá su concentración a partir de las 17 horas y estará integrado por las siguientes instituciones:
- Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria
- Fundación Miradas
- Escuela de Configuración N.º 8 “Salim Quintar”
- Asociación Renacer (San Pedro)
- Escuela de Configuraciones (Humahuaca)
- Instituto Helen Keller
- Empatía Equipo Interdisciplinario
- Asociación Todo Juntos
- Escuela N.º 276 Prov. de Río Negro (Bárcena)
- Calidad de Vida - Desarrollo Humano
- Centro de Apoyo “Virgen de Guadalupe” - La Mendieta
- Escuela de Configuración de Apoyo N.º 6 “Dr. Arroyabe”
- Modalidad de Educación Permanente Jóvenes y Adultos (MEPJA)
- Asociación Sol y Arte
- Escuela N.º 476 (Pampa Blanca)
- Escuela N.º 44 “José Ignacio Gorriti” (León)
- Valientes Guerreros (Iglesia San Pedro y San Pablo)
- Centro de Día Alborada
- Fundación Mujeres “Derribando Barreras”
- Escuela de Configuración “Ntra. Sra. del Carmen”
- Asociación Civil - Consultorio SIR
- Eco de Luz
- La Casa del Jubilado
- Centro Terapéutico LUMEN
- Despertar
- Fundación IDEAS
- Escuela N.º 11 “Prof. Luis Braille”
- Asociación Nuevo Horizonte
- APPACE - SEDIN30Crecer
- Centro Deportivo Inclusión y Vida
- SENTIR33Centro de Día “Oscar López”
- CUCAI JUY35
- Esc. Normal “J.I. Gorriti”
- Escuela N.º 48 “Dr. Manuel Padilla”
- Escuela N.º 190 “Dr. Macedonio Graz”
- Escuela N.º 469 Lola Mora
- Colegio Santa Teresita
- Colegio Remedios de Escalada
Segundo bloque
El segundo bloque comenzará a las 18:30 y estará conformado por:
- Escuela N.º 223 “Arzobispo Mendizábal”
- Escuela N.º 64 Independencia
- Colegio del Salvador
- Cristo Rey
- Escuela N.º 322 “Los Alisos”
- Colegio Jean Piaget
- Escuela N.º 257 “Prov. de Córdoba”
- CEDEMS - 17 de septiembre
- EMDEI
- Escuela N.º 136 “Gral. Lamadrid”
- Escuela N.º 447 “Rep. de Italia”
- Escuela de Gestión Privada Arco Iris
- Colegio Ntra. Sra. del Huerto
- Escuela N.º 79 “Dr. Estanislao Zeballos”
- Colegio Pablo Pizurno
- Colegio Nuevo Horizonte N.º 1
- Escuela N.º 432 Rep. Francesa
- Escuela N.º 147 “RIM 20”
- Colegio Modelo Palpalá
- Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”
- Escuela N.º 435 “Prof. Humberto Agüero”
- Escuela N.º 465
- Colegio Los Lapachos
- Escuela N.º 10 “Gral. José de San Martín”
- Escuela N.º 50 “Obispo Padilla”
- Escuela N.º 455
- Escuela de Danza Norma Fontella
- Escuela N.º 417 “Presb. Juan Roberto M.”
- Escuela N.º 436 “Dip. Pilar Bermúdez”
- Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencias
- Colegio Gianelli
- Escuela N.º 1 Marina Vilte
- Escuela Monseñor G. Mallagray
- Escuela N.º 470 Bartolina Sisa
- Escuela N.º 144 Víctor Mercante
- Escuela N.º 14 “J. B. Alberdi”
- Escuela N.º 415 CGT
- Asociación Japonesa
- ROTARY
- Comisión Estudiantil