FNE 2026: llegan otras 42 carrozas y comienza la agenda central en Ciudad Cultural

La Ciudad Cultural entra de lleno en la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Tras la primera jornada de recepción de carrozas, carruajes y carrozas técnicas, este miércoles 16 de septiembre continuará el ingreso de las obras estudiantiles y comenzarán oficialmente las actividades centrales con la Bienvenida Primavera.

Tránsito. FNE 2026: cortes y cambios de circulación de colectivos durante los desfiles de carrozas

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Leandro Morales , presidente del Ente Autárquico Permanente , destacó que durante el martes 15 el traslado de las primeras carrozas hacia Ciudad Cultural se desarrolló con normalidad y resaltó especialmente el comportamiento de los automovilistas ante las caravanas que circularon por rutas y avenidas.

“Quiero agradecer a toda la sociedad jujeña que tomó los recaudos necesarios para que puedan venir nuestras carrozas” “Quiero agradecer a toda la sociedad jujeña que tomó los recaudos necesarios para que puedan venir nuestras carrozas”

El operativo contó con acompañamiento de diferentes organismos y controles de Tránsito y Seguridad Vial para ordenar el desplazamiento de las estructuras, muchas de ellas de grandes dimensiones, desde distintos puntos de la provincia. La recepción continuará durante este miércoles con la segunda tanda de establecimientos.

Este miércoles se espera la llegada de otras 42 carrozas

Según explicó Morales, durante la jornada está previsto el ingreso de 42 carrozas, carruajes y carrozas técnicas, incluyendo diez trabajos de escuelas técnicas que todavía deben completar su traslado hasta Ciudad Cultural.

Ante esta situación, pidió nuevamente paciencia a los conductores debido a las demoras que puedan registrarse en los sectores por donde circulen las caravanas.

“Por favor le pedimos a la ciudadanía jujeña que contemple que, si hay alguna demora, es producto de que está viniendo una carroza” “Por favor le pedimos a la ciudadanía jujeña que contemple que, si hay alguna demora, es producto de que está viniendo una carroza”

La edición 2026 tendrá 84 carrozas, carruajes y carrozas técnicas, una cifra que obliga a desplegar una logística especial tanto para el ingreso de los trabajos como para las noches de desfile. La participación de 84 obras había sido confirmada previamente por las autoridades educativas provinciales.

Un recorrido más extenso y hasta 33 mil personas

Uno de los cambios previstos para esta edición estará en el espacio destinado al público. Morales explicó que se trabajó sobre un recorrido mayor para facilitar la circulación y permitir que más personas puedan observar las carrozas.

“Antes teníamos aproximadamente 400 metros y ahora vamos a tener 800 metros” “Antes teníamos aproximadamente 400 metros y ahora vamos a tener 800 metros”

Además, anticipó una convocatoria importante durante las jornadas centrales de la celebración.

“Estamos calculando de 30.000 a 33.000 personas”, afirmó Morales, quien señaló que se dispusieron tribunas, sillas y sectores reservados alrededor del circuito.

La intención, explicó, es generar las condiciones para que las familias puedan acompañar a los estudiantes durante las diferentes noches de desfile.

La FNE comienza este miércoles con la Bienvenida Primavera

El calendario central comienza este miércoles 16 de septiembre a las 18 con el Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural, con la participación de instituciones y establecimientos educativos.

La actividad continuará el jueves 17 a las 20 con el desfile del Grupo A, mientras que el viernes 18, también desde las 20, será el turno del Grupo B. El sábado 19 a las 19 llegará el primer desfile doble.

El cronograma oficial también contempla para el domingo 20, de 16 a 20, la exposición de carrozas y, desde las 18, la Elección del Paje 10. El lunes 21 habrá una nueva exposición entre las 15 y las 18 y, desde las 21, se realizará la Elección de la Representante Provincial.

Morales destacó el crecimiento que tuvo la Elección del Paje 10 durante los últimos años. “Hemos llegado a tener cerca de 15.000 personas en anteriores ediciones y creemos que este año también va a seguir creciendo”, sostuvo.