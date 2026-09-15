martes 15 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2026 - 12:10
Jujuy.

Soledad Mallagray y el legado de una familia de reinas en la FNE

La Reina Capital 2002 regresó a Jujuy para acompañar a su familia y revivir la Fiesta Nacional de los Estudiantes junto a sus hijos

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Soledad Mallagray y el legado de una familia de reinas en la FNE

Soledad Mallagray y el legado de una familia de reinas en la FNE

Soledad Mallagray, Reina Capital del Departamento Doctor Manuel Belgrano en 2002, regresó a Jujuy para reencontrarse con la Fiesta Nacional de los Estudiantes y con el legado de una familia de reinas que dejó su huella en distintas generaciones de la FNE.

Lee además
FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural
Jujuy.

FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural
FNE 2026: estudiantes de Abra Pampa llegaron a San Salvador con su carroza
Jujuy.

FNE 2026: estudiantes de Abra Pampa llegaron a San Salvador de Jujuy con su carroza

Actualmente vive en Córdoba y esta vez volvió con una mirada diferente: como mamá, como tía y también como exrepresentante. Además, llegó para acompañar a Luna Pereira, representante de Los Lapachos, de quien es madrina.

“Traje a mis hijos a ver las carrozas por primera vez. Lo vivo como mamá, como tía y recordando a la adolescente que fui” “Traje a mis hijos a ver las carrozas por primera vez. Lo vivo como mamá, como tía y recordando a la adolescente que fui”

“Ahora la veo con ojos de turista”

Mallagray explicó que vivir durante años fuera de Jujuy le permitió dimensionar aspectos de la FNE que muchas veces los jujeños naturalizan.

Uno de los puntos que más sorprende a quienes conocen la fiesta por primera vez, señaló, es que las carrozas sean construidas íntegramente por estudiantes.

“Que una carroza se mueva y que la hagan los estudiantes, que no salga de una fábrica industrial, sorprende muchísimo. Acá se naturaliza mucho el talento del jujeño haciendo carrozas”, destacó.

También recordó que su tesis de Periodismo estuvo vinculada a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Al intentar explicar cada uno de sus componentes, desde las elecciones hasta la construcción de una carroza, comprendió la dimensión que tiene la celebración.

Hoy esa experiencia se repite con sus hijos, quienes le preguntan cómo se construyen las estructuras, cómo funciona la iluminación y cuánto tiempo trabajan los carroceros.

“Hoy lo veo con ojos de turista y me doy cuenta de que realmente es algo que debería trascender todas las fronteras” “Hoy lo veo con ojos de turista y me doy cuenta de que realmente es algo que debería trascender todas las fronteras”

Su inesperado reinado en 2002

Soledad también recordó cómo comenzó su historia como representante. Ese mismo año se había cambiado a Los Lapachos y decidió presentarse apenas unos días antes de la elección.

Luego llegó la elección Capital, una instancia que aseguró nunca haber imaginado ganar.

“Cuando dijeron mi nombre tuve que mirar mi número para ver si coincidía con lo que estaban diciendo. No me la creía” “Cuando dijeron mi nombre tuve que mirar mi número para ver si coincidía con lo que estaban diciendo. No me la creía”

La experiencia también estuvo atravesada por momentos difíciles. Con apenas 17 años, contó que tuvo que convivir con cuestionamientos y comentarios relacionados con su apellido y con la tradición de reinas dentro de su familia.

A pesar de eso, destacó la fortaleza con la que atravesó aquella etapa y los recuerdos que conserva de sus compañeros, amigos y familiares.

El regreso a una FNE diferente

Más de dos décadas después, Mallagray encontró una Fiesta Nacional de los Estudiantes distinta a la que vivió como adolescente.

La Ciudad Cultural, la tecnología, las pantallas, la organización y las nuevas modalidades de los desfiles son algunos de los cambios que más llamaron su atención.

“Veo algo mucho más profesional, más tecnológico y con mucha organización. Los chicos también pueden disfrutarlo de otra manera”, expresó.

Sin embargo, aseguró que la esencia de los carroceros continúa intacta: las jornadas de trabajo, las familias colaborando, los colchones, la comida compartida y el esfuerzo de los estudiantes para terminar sus proyectos.

Para Soledad, volver a Jujuy significa reencontrarse con aquella adolescente que fue Reina Capital en 2002, pero también descubrir la FNE nuevamente a través de los ojos de sus hijos.

“Lo que se vive es muy hermoso, muy emocionante” “Lo que se vive es muy hermoso, muy emocionante”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

FNE 2026: estudiantes de Abra Pampa llegaron a San Salvador de Jujuy con su carroza

FNE 2026: las 16 representantes departamentales que estarán en la Elección Provincial

FNE 2026 EN VIVO: las carrozas ya viajan rumbo a Ciudad Cultural

Jubilación: por qué recomiendan empezar a planificarla hasta 10 años antes

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa. video
Economía.

Alquileres en Jujuy: bajó la demanda y algunos propietarios reducen los precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Camión volcado en Cuesta de Bárcena.
Jujuy.

Un camión volcó en la Cuesta de Bárcena: hay un herido

Imagen ilustrativa. video
Economía.

Alquileres en Jujuy: bajó la demanda y algunos propietarios reducen los precios

Tres estudiantes jujeños llegaron a la final del Certamen Argentino de Filosofía de la UBA video
Orgullo.

Tres estudiantes jujeños llegaron a la final del Certamen Argentino de Filosofía de la UBA

Familia / canasta básica.
Datos.

Cuánto necesitó en agosto una familia en Jujuy para no ser pobre o indigente

Quini 6: los números ganadores del domingo 13 de septiembre y cuánto quedó de pozo. 
Servicios.

Quini 6: los números ganadores del domingo 13 de septiembre y cuánto quedó de pozo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel