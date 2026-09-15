Jubilación: por qué recomiendan empezar a planificarla hasta 10 años antes

Planificar la jubilación con anticipación puede marcar una diferencia importante al momento de iniciar el trámite. Las abogadas previsionales Rosana Cappiello (MP 1584) y Sofía Echenique (MP 2924), recomendaron comenzar a revisar la situación laboral entre cinco y diez años antes de alcanzar la edad jubilatoria, especialmente para detectar aportes faltantes o períodos que no aparecen correctamente registrados.

Según explicaron, en el régimen común las mujeres acceden a la jubilación a los 60 años y los hombres a los 65. Durante los años previos resulta clave conocer en detalle la historia laboral y verificar si los servicios prestados aparecen correctamente acreditados.

Uno de los principales inconvenientes surge cuando una persona llega a la edad jubilatoria convencida de que cuenta con todos sus años de servicio y descubre que determinados aportes no figuran en el sistema.

Las especialistas señalaron que pueden existir casos de empresas que ya no funcionan o dificultades para conseguir certificaciones correspondientes a trabajos realizados muchos años atrás. Frente a estas situaciones, contar con tiempo permite buscar recibos de sueldo, certificaciones de servicio, solicitar reconocimientos de servicios o analizar otras herramientas previsionales según cada caso.

También advirtieron que existen situaciones particulares cuando la persona trabajó en otras provincias o realizó aportes a cajas previsionales que no fueron transferidas a ANSES. En esos casos pueden ser necesarios trámites previos para conseguir el reconocimiento de esos períodos y lograr que sean considerados al momento de solicitar la jubilación.

Autónomos y monotributistas también deben revisar su historial

Cappiello y Echenique remarcaron que los trabajadores autónomos y monotributistas deben prestar especial atención a sus aportes.

Hay personas que llegan al momento de jubilarse creyendo que su situación se encuentra completamente regularizada, pero luego aparecen inconsistencias vinculadas con pagos, intereses o aportes antiguos que no fueron incorporados correctamente a los sistemas digitalizados.

Por este motivo, conservar documentación también puede resultar fundamental. Comprobantes, papeles antiguos y registros de aportes pueden ser determinantes para acreditar períodos de trabajo y calcular posteriormente el haber jubilatorio.

¿Cuánto puede demorar una jubilación?

Cuando la persona cuenta con toda la documentación necesaria y no aparecen inconvenientes, las profesionales indicaron que un trámite ingresado en ANSES suele resolverse en aproximadamente tres o cuatro meses.

Sin embargo, ese plazo puede extenderse cuando aparecen inconsistencias. Un ejemplo son los trabajadores de la construcción contratados por días u horas, ya que esos períodos deben convertirse para determinar exactamente cuánto tiempo de servicio corresponde computar.

Las abogadas incluso recomendaron no esperar hasta estar cerca de la edad jubilatoria: plantearon la importancia de controlar la situación previsional desde el ingreso al mercado laboral y administrar los aportes pensando también en el futuro retiro.

Cuándo puede ser necesaria una certificación de servicios

La certificación de servicios puede adquirir especial relevancia en actividades consideradas diferenciales, donde existen condiciones particulares para acceder a la jubilación.

Las especialistas explicaron que ese documento permite acreditar características específicas de trabajos realizados, por ejemplo, en minería o construcción. También puede servir cuando en los registros aparecen solamente días u horas trabajadas, mientras que la certificación acredita períodos completos.

La principal recomendación es no esperar a cumplir la edad jubilatoria para conocer el estado real de los aportes. Revisar la historia laboral con anticipación permite detectar problemas, buscar documentación y contar con más alternativas para llegar al momento del trámite con la situación previsional ordenada.