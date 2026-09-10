Jubilaciones, AUH y asignaciones: cuánto aumentarán en octubre tras el dato de inflación del INDEC.

Las jubilaciones , pensiones, AUH y otras prestaciones de la ANSES aumentarán un 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la inflación de agosto informada este jueves por el INDEC. Los detalles, en la nota.

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La inflación de agosto fue del 1,7% y ese porcentaje se trasladará a los haberes que paga la ANSES. En octubre, jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH recibirán un aumento de igual magnitud.

Con el aumento del 1,7%, la jubilación mínima quedará en $435.919,96 en octubre de 2026 . A ese monto se sumará el bono de $70.000 que otorgará el Gobierno a los beneficiarios de menores ingresos, por lo que el total llegará a $505.919,96 .

La actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES se realiza mediante la fórmula de movilidad fijada por el DNU 274/24 , que toma como referencia la variación mensual de la inflación.

Este mecanismo también se utiliza para actualizar otras asignaciones. En octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) aumentarán a $156.649,53.

Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones se ajustan en función de la evolución del IPC, tomando como referencia el último dato de inflación disponible.

De acuerdo con el nuevo incremento, los montos que cobrarán los beneficiarios en octubre, sin contar el bono, serán:

Jubilación mínima: $435.919,96.

Jubilación máxima: $2.933.328,56.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.735,97.

Pensiones No Contributivas (PNC): $305.143,98.

Prestación Básica Universal (PBU): $199.413,48.

Por otra parte, el bono destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos suele definirse y confirmarse poco antes del comienzo del calendario mensual de pagos.

El refuerzo, que se mantiene vigente desde hace dos años, tiene un monto de hasta $70.000 por mes, sin actualizaciones desde entonces.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde octubre

El dato de inflación de agosto, que fue del 1,7% según el INDEC, impactará en las asignaciones que paga la ANSES. Así, la AUH y otras prestaciones quedarán en octubre de la siguiente manera:

AUH: $156.649,53.

AUE: $156.649,53.

Asignación por hijo del SUAF: $78.334,43 para el primer escalón de ingresos.