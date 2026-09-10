Juicio por la muerte de Maradona: un perito desvinculó a Cosachov y negó cardiotoxicidad. 

El juicio por la muerte de Maradona se acerca a su definición después de cinco meses de audiencias en los tribunales de San Isidro. Esta semana comenzaron las declaraciones de los testigos de las defensas, que redujeron su lista final a seis personas.

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El debate oral por la muerte de Maradona transita sus últimas semanas en los tribunales de San Isidro. Después de cinco meses de juicio , esta semana comenzaron a declarar los seis testigos convocados por las defensas.

Una vez finalizados sus testimonios, será el turno de los alegatos , cuyo inicio está previsto para el 29 de septiembre .

Este jueves declaró Vadim Mischanchuk , abogado de Agustina Cosachov , quien presentó a dos psiquiatras que habían participado de la Junta Médica en calidad de peritos de parte.

Ambos brindaron testimonios que favorecieron a la imputada y sostuvieron, entre otras cuestiones, que Cosachov medicó de manera correcta a Maradona frente al cuadro que presentaba.

El perito Aníbal Areco, psiquiatra y especialista en medicina legal, describió el cuadro que atravesaba Maradona: “Tenía un trastorno por consumo problemático de sustancias y alcohol crónico”. Además, cuestionó las conclusiones generales de la pericia y afirmó que el Diez murió por una descompensación cardíaca.

En línea con lo declarado previamente por otros testigos, el perito sostuvo que las dosis de los medicamentos psiquiátricos indicados por Cosachov eran adecuadas y “no generaban problemas cardíacos”.

El testigo respaldó el tratamiento indicado por Cosachov y aseguró: “La medicación que le dio fue adecuada para lo que necesitaba el paciente y se realizó en un rango terapéutico que no hacía prever complicaciones”. En ese sentido, remarcó que se trataba de “dosis mínimas” y sostuvo que “no provoca cardiotoxicidad”.

Sobre uno de los principales planteos del juicio, el especialista aseguró: “En la práctica psiquiátrica habitual no se realizan estudios cardiológicos ni de laboratorio para medicar”. Según explicó, las dosis administradas a Maradona “tienen un amplio margen de seguridad” y no permitían prever complicaciones.

También destacó que, durante su internación en la Clínica Olivos, Diego fue monitoreado y no presentó inconvenientes cardíacos, por lo que se retiró sin medicación cardiológica.

El estado mental de Maradona

El testigo también fue consultado sobre el estado de las capacidades mentales de Maradona y ratificó que estaba en condiciones de tomar decisiones. Así lo sostuvo a partir de lo que había leído en el expediente al realizar su informe pericial. “Era apto para tomar decisiones”, aseguró, aunque reconoció que había atravesado algunos episodios aislados de confusión.

Durante el contrainterrogatorio, el fiscal Patricio Ferrari le preguntó por qué el Diez no había firmado el acta de externación. El testigo explicó que no era necesario que lo hiciera.

Al referirse a la internación domiciliaria donde murió Diego, el perito explicó cuál era, a su criterio, el tratamiento adecuado para su cuadro: “Un abordaje psicofarmacológico y psiquiátrico”, además de la cobertura de un médico clínico, un neurólogo y enfermería especializada.

En ese sentido, explicó cómo se había planteado el tratamiento durante la internación domiciliaria: “Se había planteado alcohol 0 y fue lo que ocurrió al principio. El tratamiento se implementó a partir de la contratación de una empresa de internación domiciliaria, que era la prepaga”.

Por último, habló sobre las responsabilidades de Cosachov durante la internación domiciliaria: “Se tenía que encargar de la parte psiquiátrica y psicotécnica. Los aspectos clínicos de la internación quedaron a cargo de la medicina prepaga”.