De Jujuy a Nueva York: la diseñadora que llevará el norte argentino a la Semana de la Moda

La diseñadora jujeña radicada en Tucumán y creadora de una reconocida marca, ganó un premio a nivel Latinoamérica otorgado por Iconic Runway, una plataforma de moda con sede en Lima, Perú. Un solo diseñador por año recibe el reconocimiento y la posibilidad de mostrar su trabajo en Nueva York.

“Es mi primera vez en una Fashion Week internacional con posicionamiento global y estoy muy feliz de poder llevar el orgullo por mi identidad cultural norteña como diseñadora”, expresó Natalia sobre este gran evento.

De las raíces del Norte a las pasarelas de Perú La relación de Natalia con la moda y las raíces del Norte se construyó durante años. Desde Alkimia trabaja con textiles y técnicas vinculadas a la región, junto a artesanos y proveedores de distintos puntos del territorio. Su producción incorpora materiales como algodón y lana de llama, pigmentos naturales y técnicas artesanales, además de buscar el aprovechamiento de los descartes textiles.

Ese recorrido también llevó a la marca a Perú. Natalia fue invitada internacional a participar de Iconic Runway en Lima, donde presentó Wiñay Pacha, una colección inspirada en el legado del Tahuantinsuyo, que fue el imperio más grande de la América precolombina, creado por la civilización inca.

“La idea fue honrar la historia migratoria de mis abuelas; soñé con llevarla al epicentro del Imperio ubicado en Cuzco, Perú. Lo logré y fue un éxito”, recuerda. La experiencia marcó un antes y un después. El equipo de Iconic Runway quedó interesado en su trabajo y la convocó nuevamente. Esta vez, con Chinita Cuzca, Natalia obtuvo el reconocimiento latinoamericano que le abrió las puertas de la Semana de la Moda de Nueva York. La producción de la nueva colección también tuvo sello tucumano: se realizó en Tafí del Valle junto a la agencia de modelos EMD. Además, el proyecto cuenta con un fashion film.

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