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9 de septiembre de 2026 - 18:38
Ciencia.

Dos zonas de Jujuy presentan potencial para generar energía con el calor de la Tierra

La investigadora Yesica Peralta Arnold explicó qué se estudia en el Tuzgle y Laguna La Quinta y cuáles son las barreras para avanzar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Volcán Tuzgle.

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Así lo explicó Yesica Peralta Arnold, doctora en Ciencias Geológicas, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), durante una entrevista con TodoJujuy. La especialista señaló que existen sistemas geotermales en distintos ambientes de la provincia. Sin embargo, aclaró que cada uno tiene características particulares y que son necesarios estudios específicos para conocer su temperatura y determinar qué tipo de aprovechamiento podría desarrollarse.

La geotermia también puede utilizarse para climatizar o refrigerar viviendas, establecimientos educativos y otros edificios mediante bombas de calor. Una de sus principales ventajas es que no depende de la radiación solar ni de las condiciones meteorológicas. Por esa razón, puede funcionar de manera continua y complementar otras fuentes renovables.

El potencial geotérmico del volcán Tuzgle

La ubicación de Jujuy dentro de la Cordillera de los Andes y del arco volcánico favorece la presencia de sistemas con altas temperaturas en el subsuelo. Según explicó la investigadora, el Tuzgle es el proyecto jujeño que se encuentra más avanzado en materia de exploración y análisis de factibilidad. En este tipo de sistemas, una perforación puede permitir la extracción de vapor, que posteriormente mueve una turbina para producir electricidad.

Las nuevas tecnologías también permiten aprovechar reservorios que no alcanzan temperaturas suficientes para generar vapor de manera directa. En esos casos, el agua caliente extraída del subsuelo se utiliza para vaporizar un segundo fluido, que es el encargado de mover la turbina.

Laguna La Quinta, otra zona bajo estudio en Jujuy

El segundo sistema destacado por Peralta Arnold se encuentra en Laguna La Quinta, dentro del sistema de Santa Bárbara. “Según los estudios que nosotros hicimos, podría llegar a ponerse una planta geotérmica en Laguna La Quinta”, indicó la especialista.

La existencia y el estudio de este sistema termal también aparecen documentados en investigaciones académicas de la especialista y en trabajos institucionales de la UNJu sobre los recursos geotérmicos de la provincia. En las Yungas también existen antiguos pozos de exploración petrolera que fueron abandonados porque, en lugar de petróleo, se encontró agua, en algunos casos a altas temperaturas. La información obtenida a partir de esos pozos puede contribuir al análisis del comportamiento térmico del subsuelo.

Por qué las Termas de Reyes no serían la zona más prometedora

Las Termas de Reyes pueden aparecer como una asociación inmediata cuando se habla del calor del subsuelo. Sin embargo, Peralta Arnold aclaró que, según los estudios realizados hasta el momento, el sistema no tendría un origen volcánico.

En este caso, el agua proveniente de las precipitaciones se infiltra, aumenta su temperatura por el gradiente térmico natural de la Tierra y vuelve a ascender a través de fallas geológicas.

Los análisis geoquímicos permiten estimar qué temperatura alcanza el agua bajo la superficie. De acuerdo con la investigadora, los valores estudiados hasta ahora no ubican a Reyes entre los sistemas más prometedores para generar electricidad. “No es de los más promisorios, aunque habría que hacer un poco más de estudio”, precisó.

Qué falta para producir electricidad geotérmica

El desarrollo de una planta requiere una etapa previa de exploración para identificar y caracterizar el recurso. Después es necesario realizar perforaciones que confirmen la temperatura, el caudal y las condiciones del reservorio. Peralta Arnold explicó que esta instancia representa una de las principales dificultades porque demanda una inversión elevada y todavía existe incertidumbre sobre los resultados.

“La industria de la generación eléctrica es muy parecida a la del petróleo. Se hace toda una exploración, pero para confirmar el recurso hay que hacer una perforación y ese pozo exploratorio es caro”, señaló la investigadora.

A la necesidad de financiamiento se suma la falta de un marco legal suficientemente desarrollado para acompañar este tipo de proyectos.

Climatizar viviendas y escuelas con el calor del subsuelo

La geotermia no se limita a la producción de electricidad. Otra posibilidad es instalar bombas geotérmicas para calefaccionar durante el invierno y refrigerar en verano. A diferencia de los proyectos eléctricos, estos sistemas no necesitan estar ubicados cerca de un volcán o de una anomalía térmica. Podrían utilizarse en diferentes sectores de Jujuy después de analizar las características del terreno.

El equipo de investigación trabaja en la elaboración de una base de datos con información sobre el subsuelo provincial, su conductividad térmica y la presencia de acuíferos. El objetivo es que una persona o institución interesada pueda conocer qué sistema sería adecuado y si necesitaría realizar una perforación.

Qué relación existe entre la geotermia y los minerales de los salares

Los sistemas geotermales también son estudiados por su relación con la formación y el transporte de minerales. Cuando el agua circula a altas temperaturas por el subsuelo, interactúa con las rocas y puede incorporar diferentes elementos químicos.

Posteriormente, esos fluidos pueden llegar a los salares y contribuir a su enriquecimiento mineral. El equipo de Peralta Arnold investiga, entre otros casos, la influencia de sistemas geotermales del área de Pairique en la presencia de litio en el río Rosario y el salar de Olaroz.

Estos estudios buscan reconstruir el origen de los minerales y determinar cuánto aportaron los fluidos geotermales a las concentraciones que actualmente se encuentran en los salares de Jujuy.

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