Nueva variante de COVID-19 en Argentina: especialista explicó qué pasa en Jujuy

La detección de tres casos de una nueva variante de COVID-19 en Argentina volvió a generar consultas sobre la circulación del virus y la situación epidemiológica en las provincias. Ante este escenario, una de las principales dudas es si ya existen registros de esta variante en Jujuy.

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Canal 4 habló con el Dr. Jesús Chuquisaca, tisioneumonólogo (MP 1366) , quien se refirió a la aparición de nuevas cepas y aseguró: “Aquí en Jujuy no han llegado casos por ahora. Por lo menos yo no tuve alguna confirmación ni nada por el estilo” .

El profesional explicó que la aparición de variantes continuará siendo posible. “ Siempre va a haber variantes, como ocurrió con Ómicron. Son variantes de variantes y cada vez salen cepas nuevas. En este caso es del linaje BA3-2 ”, indicó.

Chuquisaca puso el foco en la importancia de realizar una consulta ante la aparición de síntomas respiratorios y evitar restarle importancia al coronavirus.

“Nos hemos olvidado un poco del COVID”, advirtió, y agregó: “Si un paciente tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y la garganta está roja, tiene que hacerse un hisopado. ¿Para qué? Para descartarlo”.

El especialista remarcó que la consulta médica permite evaluar cada cuadro y evitar complicaciones. “No es cuestión de tener miedo, pero lo más importante es no tomar antibióticos porque sí”, sostuvo. En ese sentido, reiteró: “Hay que consultar urgente con el médico. Por favor, no se queden en casa. Esto, si llega a aparecer acá, se propaga rápidamente”.

Quiénes podrían presentar mayores complicaciones

Durante la entrevista, el médico también mencionó a los grupos que podrían estar más expuestos a desarrollar cuadros severos.

“Quienes sufren más o pueden padecer esto son pacientes que tienen algún problema clínico previo, por ejemplo diabetes, HIV, inmunosupresión por tomar corticoides en altas dosis, pacientes trasplantados, niños y ancianos”, detalló.

Chuquisaca explicó además que las nuevas variantes pueden presentar cambios respecto de las anteriores: “Casi todas las variantes salen con cierta resistencia y por eso son variantes. El microorganismo trata de reforzar sus defensas también”.

Por el momento, el especialista señaló que no tiene confirmación de casos de esta nueva variante en Jujuy, aunque insistió en prestar atención a los síntomas y realizar la consulta correspondiente.