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9 de septiembre de 2026 - 18:36
País.

Senado: se postergó la sesión para reformar la Ley de Biocombustibles

El oficialismo no consiguió garantizar los votos de los bloques dialoguistas y quedó postergado el debate en el Senado previsto para este jueves.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Senado: se postergó la sesión para reformar la Ley deBiocombustibles

Senado: se postergó la sesión para reformar la Ley de Biocombustibles

El Senado postergó la sesión prevista para este jueves 10 de septiembre luego de que La Libertad Avanza no lograra cerrar un acuerdo con los bloques aliados para avanzar con la reforma de la Ley de Biocombustibles.

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La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había alcanzado un principio de entendimiento con sectores dialoguistas, pero las diferencias persistieron alrededor del tratamiento previsto para las pequeñas y medianas empresas de biodiesel denominadas “no integradas”.

El debate en el Senado

Uno de los principales focos de conflicto está relacionado con la participación de las pymes de biodiesel dentro del mercado obligatorio. Actualmente, las empresas no integradas cuentan con una participación protegida dentro del corte obligatorio. El nuevo régimen plantea una transición progresiva que irá reduciendo ese espacio reservado hasta finalizar el esquema diferencial en 2036.

Sectores vinculados a estas empresas reclaman mantener una mayor protección frente a compañías de mayor escala y capacidad productiva. Las objeciones generaron resistencia entre legisladores de provincias con fuerte presencia de la industria del biodiesel, principalmente Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

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Senado: se postergó la sesión para reformar la Ley de Biocombustibles

Algunos de los senadores aliados habían acompañado el dictamen con disidencias y anticiparon que no votarían favorablemente el proyecto si no se modificaba ese punto. Ante ese escenario, el oficialismo quedó sin los apoyos suficientes para llevar la iniciativa al recinto.

También se suspendió Labor Parlamentaria

La falta de consenso llevó además a suspender la reunión de Labor Parlamentaria, donde debía terminar de definirse el temario para la sesión del jueves. Además de la reforma de la Ley de Biocombustibles, estaba previsto avanzar con los acuerdos vinculados al traspaso de competencias judiciales y con los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Javier Catania. Todos esos temas quedaron postergados ante la caída de la sesión.

La discusión por los biocombustibles se convirtió así en el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques que habitualmente acompañan algunas iniciativas del Gobierno.

Cuándo podría volver a tratarse

Fuentes parlamentarias estiman que el oficialismo intentará retomar el proyecto durante la próxima semana. La intención es incluirlo en una nueva sesión junto con otras iniciativas que avanzan en el Senado, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.

Para llegar al recinto, el oficialismo deberá primero destrabar las diferencias con los senadores que reclaman modificaciones en el esquema previsto para las pymes de biodiesel.

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