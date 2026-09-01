martes 01 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2026 - 09:03
Política.

Los senadores cobrarán más de $13 millones tras un nuevo acuerdo salarial

La actualización pactada acumulará una suba cercana al 7%, llevando los ingresos brutos de los senadores a más de $13,1 millones mensuales desde diciembre.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los senadores tendrán un nuevo aumento y su dieta superará los $13 millones.

Los senadores tendrán un nuevo aumento y su dieta superará los $13 millones.

Desde diciembre, los senadores nacionales pasarán a cobrar más de $13 millones brutos por mes, a raíz del nuevo convenio salarial acordado entre los sindicatos que representan a los trabajadores del Congreso y las autoridades de ambas cámaras legislativas.

Lee además
Senado.
Aumento.

Los senadores cobrarán más de $11 millones tras un nuevo acuerdo salarial en el Congreso
Nuevo aumento para los senadores: pasarán a cobrar alrededor de $12 millones por mes. 
Política

Nuevo aumento para los senadores: pasarán a cobrar alrededor de $12 millones por mes

La modificación responde al esquema que el propio Senado aprobó en 2024, que estableció que las remuneraciones de los legisladores se actualicen en función de los aumentos salariales de los trabajadores del Congreso.

Así, las subas definidas en las paritarias del personal parlamentario se trasladan automáticamente a las dietas que reciben los integrantes de la Cámara alta.

Senadores: ¿Cómo quedó el acuerdo salarial?

El nuevo acuerdo salarial fue firmado por los gremios APL, UPCN y ATE y contempla una serie de aumentos progresivos que se aplicarán hasta diciembre.

El cronograma prevé incrementos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. En términos generales, el convenio implica una suba acumulada del 6,98%, cercana al 7%.

A partir de la última actualización, el módulo legislativo quedará establecido en $3.278,94, monto que se toma como referencia para determinar las dietas de los senadores.

¿De cuánto será la dieta?

De acuerdo con el esquema actual, la remuneración de los senadores está integrada por:

  • 2.500 módulos por dieta.
  • 1.000 módulos por gastos de representación.
  • 500 módulos por desarraigo.

En conjunto, los conceptos suman 4.000 módulos, de modo que con el ajuste previsto para diciembre la remuneración bruta llegará a $13.115.760.

En la actualidad, los legisladores cobran cerca de $12,26 millones brutos, por lo que la actualización significará un aumento de aproximadamente $855.000 por mes.

Además, permanece vigente la llamada “dieta 13”, un pago adicional similar al aguinaldo que fue establecido a través de una resolución sancionada por el Senado en abril de 2024.

Diferencias entre los bloques

Cada nueva actualización de las dietas parlamentarias vuelve a poner en el centro de la escena la discusión política en torno a los ingresos que reciben diputados y senadores.

En anteriores oportunidades, legisladores de La Libertad Avanza habían comunicado su intención de donar los incrementos surgidos de las paritarias del Congreso a entidades de bien público u organismos estatales de sus respectivas provincias.

Desde otros sectores políticos, entre ellos algunos representantes de la Unión Cívica Radical, también surgieron cuestionamientos a los aumentos, aunque en varios casos optaron por no hacerlos públicos. En cambio, el bloque kirchnerista sostiene su postura de aceptar las subas salariales conforme al esquema vigente.

Las excepciones

En el ámbito del Senado también se presentan algunos casos particulares. La senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, no cobra la dieta correspondiente a su cargo, ya que decidió percibir la pensión como exgobernadora de la provincia.

Asimismo, hay senadores que no cobran el adicional por desarraigo porque tienen residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos figuran Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

Con el nuevo acuerdo salarial ya formalizado, la actualización se verá reflejada en los haberes correspondientes a diciembre, que serán pagados durante los primeros días de enero de 2027.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los senadores cobrarán más de $11 millones tras un nuevo acuerdo salarial en el Congreso

Nuevo aumento para los senadores: pasarán a cobrar alrededor de $12 millones por mes

Cómo votaron los senadores de Jujuy la Ley de Propiedad Privada

Los senadores argentinos pasarán a cobrar más de 13 millones de pesos

Luis Caputo y Scott Bessent se encuentran en el G20 para reforzar el vínculo entre Milei y Trump

Lo que se lee ahora
Luis Caputo se reúne con Scott Bessent en Estados Unidos.
Política.

Luis Caputo y Scott Bessent se encuentran en el G20 para reforzar el vínculo entre Milei y Trump

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incendio de un colectivo en Palpalá. video
Jujuy.

Un colectivo se incendió sobre Ruta 66 en Palpalá

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda video
Jujuy.

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda

Imagen ilustrativa.
Policiales.

Un jujeño fue condenado a 35 años de prisión por abusar de cuatro menores

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: Ya no tengo más para dar
Selección Argentina.

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Hallaron a un hombre muerto con graves lesiones en Higuerillas
Policiales.

Conmoción en Higuerillas: encontraron a un hombre muerto y con golpes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel