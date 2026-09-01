Los senadores cobrarán más de $13 millones tras un nuevo acuerdo salarial

Los senadores tendrán un nuevo aumento y su dieta superará los $13 millones.

Desde diciembre, los senadores nacionales pasarán a cobrar más de $13 millones brutos por mes , a raíz del nuevo convenio salarial acordado entre los sindicatos que representan a los trabajadores del Congreso y las autoridades de ambas cámaras legislativas.

Política Nuevo aumento para los senadores: pasarán a cobrar alrededor de $12 millones por mes

Aumento. Los senadores cobrarán más de $11 millones tras un nuevo acuerdo salarial en el Congreso

La modificación responde al esquema que el propio Senado aprobó en 2024 , que estableció que las remuneraciones de los legisladores se actualicen en función de los aumentos salariales de los trabajadores del Congreso .

Así, las subas definidas en las paritarias del personal parlamentario se trasladan automáticamente a las dietas que reciben los integrantes de la Cámara alta .

El nuevo acuerdo salarial fue firmado por los gremios APL, UPCN y ATE y contempla una serie de aumentos progresivos que se aplicarán hasta diciembre.

El cronograma prevé incrementos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. En términos generales, el convenio implica una suba acumulada del 6,98%, cercana al 7%.

A partir de la última actualización, el módulo legislativo quedará establecido en $3.278,94, monto que se toma como referencia para determinar las dietas de los senadores.

¿De cuánto será la dieta?

De acuerdo con el esquema actual, la remuneración de los senadores está integrada por:

2.500 módulos por dieta.

1.000 módulos por gastos de representación.

500 módulos por desarraigo.

En conjunto, los conceptos suman 4.000 módulos, de modo que con el ajuste previsto para diciembre la remuneración bruta llegará a $13.115.760.

En la actualidad, los legisladores cobran cerca de $12,26 millones brutos, por lo que la actualización significará un aumento de aproximadamente $855.000 por mes.

Además, permanece vigente la llamada “dieta 13”, un pago adicional similar al aguinaldo que fue establecido a través de una resolución sancionada por el Senado en abril de 2024.

Diferencias entre los bloques

Cada nueva actualización de las dietas parlamentarias vuelve a poner en el centro de la escena la discusión política en torno a los ingresos que reciben diputados y senadores.

En anteriores oportunidades, legisladores de La Libertad Avanza habían comunicado su intención de donar los incrementos surgidos de las paritarias del Congreso a entidades de bien público u organismos estatales de sus respectivas provincias.

Desde otros sectores políticos, entre ellos algunos representantes de la Unión Cívica Radical, también surgieron cuestionamientos a los aumentos, aunque en varios casos optaron por no hacerlos públicos. En cambio, el bloque kirchnerista sostiene su postura de aceptar las subas salariales conforme al esquema vigente.

Las excepciones

En el ámbito del Senado también se presentan algunos casos particulares. La senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, no cobra la dieta correspondiente a su cargo, ya que decidió percibir la pensión como exgobernadora de la provincia.

Asimismo, hay senadores que no cobran el adicional por desarraigo porque tienen residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos figuran Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

Con el nuevo acuerdo salarial ya formalizado, la actualización se verá reflejada en los haberes correspondientes a diciembre, que serán pagados durante los primeros días de enero de 2027.