Los senadores argentinos pasarán a cobrar más de 13 millones de pesos

Los senadores nacionales pasarán a percibir desde enero de 2027 más de $13,1 millones brutos , a partir del nuevo acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

El entendimiento establece los mismos incrementos acordados para los empleados estatales: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre . En términos acumulados, representan una suba del 6,96% , sin incluir bonos.

El impacto sobre las dietas se produce porque en 2024 los senadores resolvieron volver a vincular sus ingresos con los aumentos salariales de los trabajadores del Congreso . Por ese motivo, cada acuerdo paritario repercute directamente en sus remuneraciones.

El esquema vigente establece una dieta integrada por 2.500 módulos , a los que se suman 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo .

Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo. El adicional por desarraigo no corresponde a los representantes de la Ciudad de Buenos Aires: Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

También existen legisladores que mantienen renuncias voluntarias a determinados incrementos. La única integrante de la Cámara alta que directamente no percibe dieta es Alicia Kirchner, quien al ingresar al Senado optó por cobrar su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

El acuerdo entre el Congreso y los gremios

La reunión contó con la participación de los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Alejandro Fitzgerald y Laura Oriolo, además de representantes sindicales.

El acta establece que la aplicación de los aumentos estará condicionada a la disponibilidad de las partidas presupuestarias y que deberán impulsarse las gestiones correspondientes ante las presidencias de ambas cámaras.