El Senado votó 67 pliegos judiciales y retoma el debate por la eliminación de las PASO.

El Senado de la Nación dio este jueves un paso decisivo para la reconfiguración del mapa judicial de Comodoro Py al prestar acuerdo a una nómina de 67 pliegos correspondientes a cargos judiciales y del Ministerio Público. La votación general alcanzó 66 votos a favor.

Con un amplio respaldo parlamentario, el Senado de la Nación aprobó 67 pliegos de magistrados y representantes del Ministerio Público, en una votación que alcanzó 66 votos afirmativos . La decisión representa un avance significativo para la definición del mapa judicial de Comodoro Py y para el plan impulsado por el Poder Ejecutivo destinado a cubrir vacantes en fueros estratégicos.

La sesión tuvo como principales puntos del temario el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales , que fueron enviados a comisión, y el tratamiento de 67 nominaciones que ya habían obtenido dictamen de la Comisión de Acuerdos . Además, los senadores abordaron cinco convenios internacionales durante una jornada presidida por Victoria Villarruel , que marcó la vuelta de la Cámara alta al recinto tras tres semanas de inactividad .

El paquete de designaciones aprobado por el Senado fue promovido por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , en articulación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Dentro de la nómina se encuentran Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola , cuyos pliegos fueron convalidados para ocupar cargos como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

El paquete de 67 designaciones incluye cargos judiciales en distintos puntos del país y constituye el cumplimiento de un compromiso asumido por La Libertad Avanza (LLA). Los bloques dialoguistas venían reclamando el avance de estos nombramientos y esperaban su aprobación para acompañar al oficialismo en el Senado.

La convocatoria a la sesión estuvo impulsada por la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien durante el debate previo al tratamiento de los pliegos adelantó, en medio de las cuestiones de preferencia, cuándo podría avanzar otro de los proyectos considerados estratégicos por el oficialismo.

El tema, que contempla como principales puntos la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos políticos, tuvo hasta ahora una única jornada de discusión. Sin embargo, el oficialismo optó por no continuar con el tratamiento en comisión debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que le permita reunir los votos suficientes.

Las cuestiones de privilegio en el Senado

El bloque kirchnerista preparó distintas cuestiones de privilegio para abrir el debate en el Senado, con una agenda que apunta directamente a algunas de las principales decisiones y políticas del Gobierno.

Entre los planteos figuran las acusaciones contra el consultor Fernando Cerimedo, la autorización para el ingreso y permanencia de un buque inglés en el puerto de Ushuaia, el ajuste sobre ciencia y tecnología y la situación de morosidad que atraviesan familias y empresas.

Otro de los puntos de la sesión estuvo relacionado con la política exterior, a partir del tratamiento de cinco acuerdos internacionales. La exposición de los convenios estuvo a cargo del senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El temario contempló un tratado con Ucrania para el traslado de personas sentenciadas, una enmienda al Protocolo de Montevideo del Mercosur, un convenio de extradición con Chile, el Tratado de Medellín sobre cooperación jurídica internacional y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la AELC, bloque conformado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Durante la sesión, los senadores también trataron tres iniciativas destinadas a otorgar reconocimientos de carácter cultural e histórico. Una de ellas fue impulsada por el radical Flavio Fama y propone declarar como Fiesta Nacional al Festival del Membrillo de Las Juntas, en Catamarca.

En la misma línea, Gabriela Valenzuela promovió el reconocimiento como Fiesta Nacional de la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, Corrientes.

El tercer proyecto fue presentado por los senadores tucumanos Beatriz Ávila, Juan Manzur y Sandra Mendoza, quienes propusieron declarar Héroe Nacional a Bernabé Aráoz por su papel en la batalla de Tucumán de 1812 y su participación en el Congreso de 1816.