Donald Trump amplió el cupo de carne de EE.UU. y dejó afuera a la Argentina

El Gobierno de Estados Unidos , encabezado por el presidente Donald Trump , estableció este miércoles por la noche un nuevo cupo provisorio de 300.000 toneladas de carne vacuna con condiciones arancelarias preferenciales. La medida, sin embargo, no incluyó a la Argentina entre los países beneficiados .

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Según los datos difundidos por el Consejo de Importación de Carne de América (MICA) , el volumen adicional autorizado está destinado en su totalidad al contingente identificado como “Otros países o áreas” .

El nuevo volumen habilitado es aprovechado principalmente por Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y Países Bajos . Por el contrario, aquellas naciones que ya poseen cupos individuales dentro del régimen de contingentes arancelarios , como Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Reino Unido , quedan excluidas de esta ampliación y no pueden beneficiarse del cupo adicional .

El nuevo contingente entrará en vigencia el 1° de septiembre y se repartirá en tres etapas de 100.000 toneladas cada una. La primera estará habilitada durante septiembre, desde el 1° hasta el 30; la segunda se extenderá del 1° al 30 de octubre; y la última comenzará el 31 de octubre , con disponibilidad hasta agotar las toneladas previstas o, como fecha límite, hasta el 30 de noviembre .

El reparto del contingente se realizará mediante el sistema de “primero llegado, primero servido”, de modo que los importadores podrán acceder a las toneladas habilitadas a medida que las soliciten, hasta que el cupo quede completamente utilizado.

El Gobierno de Trump busca contener los precios de la carne

La medida ya había sido adelantada por Trump la semana pasada y forma parte de la política impulsada por su administración para contener el precio de los alimentos en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca argumentan que existe un déficit en la oferta de carne vacuna, al mismo tiempo que el nivel de demanda se mantiene elevado.

Entre las razones centrales detrás de la decisión aparece el estado de la ganadería estadounidense. De acuerdo con la proclamación firmada por el presidente, la cantidad de ganado vacuno en Estados Unidos atraviesa su punto más bajo de los últimos 75 años. Sin embargo, las cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que el rodeo comenzó a evidenciar signos iniciales de recuperación durante julio.

A este panorama se agregaron las limitaciones impuestas al ingreso de ganado en pie proveniente de México, implementadas para impedir la expansión de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo. La administración de Estados Unidos también atribuyó parte de la presión sobre el sector a los efectos de la sequía y los incendios forestales registrados en distintas zonas dedicadas a la actividad ganadera.

Cómo funcionará el nuevo esquema de importaciones

Frente a estas condiciones, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la producción de carne vacuna caerá cerca de un 4% en 2026 en comparación con el volumen alcanzado durante 2025.

El gobierno de Donald Trump también dispuso un sistema de control sobre el impacto del nuevo contingente. El secretario de Agricultura y el representante comercial de Estados Unidos tendrán a su cargo verificar si la carne importada mediante este cupo adicional se comercializa a un precio al menos 25% menor que el valor vigente en el mercado para los cortes magros.

En caso de que esa diferencia de precio no llegue a cumplirse, ambos funcionarios deberán elevar un informe al presidente, quien quedará facultado para cancelar las toneladas que aún permanezcan disponibles dentro de la ampliación.

El fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas a EE.UU.

La medida adquiere especial relevancia para la Argentina, ya que llega en un período en el que los envíos de carne vacuna al mercado estadounidense vienen creciendo con fuerza. Los frigoríficos locales confiaban en mantener esa tendencia y seguir incrementando sus exportaciones hacia Estados Unidos, un destino que ya se posicionó como el segundo mercado más importante para la carne argentina.

En febrero de este año, la Argentina y Estados Unidos acordaron multiplicar el cupo de carne vacuna argentina que puede ingresar sin pagar aranceles, elevándolo de 20.000 a 100.000 toneladas. La ampliación generó expectativas de un marcado crecimiento de las ventas argentinas hacia ese destino.

El impacto comenzó a reflejarse en los embarques: entre enero y julio, el país exportó a Estados Unidos 67.118 toneladas de carne vacuna, mientras que en los mismos siete meses de 2025 había enviado 22.183 toneladas. Esto representa un incremento interanual del 202,6%.