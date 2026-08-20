jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 19:58
Jujuy.

Cayó un 50% el consumo de carne en Jujuy pero los precios se mantienen

Un carnicero jujeño aseguró que las ventas bajaron casi un 50% respecto al año pasado, aunque por ahora no hubo nuevos aumentos.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
carne - carnicería

El consumo de carne cayó en Jujuy y, en algunos casos, la baja llega casi al 50% en comparación con el año pasado. Así lo explicó Miguel Jerez, carnicero del Mercado 6 de Agosto, quien aseguró que aunque los precios se mantienen desde febrero, las ventas no logran repuntar.

Lee además
ezequiel atauche sobre la ruta 34: estamos dando continuidad a una obra clave para nuestra provincia
Ruta 34.

Ezequiel Atauche sobre la Ruta 34: "Estamos dando continuidad a una obra clave para nuestra provincia"
Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano
Jujuy.

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

La situación se nota incluso en un mes donde suele esperarse mayor demanda de algunos cortes por la Pachamama, como mondongo y pata. Según indicó, la gente compra menos cantidad y prioriza lo que puede pagar con el dinero disponible.

Bajó el consumo de carne en Jujuy

Jerez explicó que la caída en las ventas se siente con fuerza y marcó una diferencia importante respecto al movimiento que había el año pasado.

Siempre hay una diferencia bastante en baja con el año pasado, casi un 50% de lo que se estaba vendiendo, señaló el vendedor. Siempre hay una diferencia bastante en baja con el año pasado, casi un 50% de lo que se estaba vendiendo, señaló el vendedor.

El carnicero remarcó que la baja se nota especialmente en esta época, cuando algunos productos suelen tener más salida por las celebraciones de la Pachamama. “Más en un mes donde se espera que el consumo del mondongo, pata por la Pachamama", indicó.

Qué cortes busca la gente

Según Jerez, los clientes compran de acuerdo con lo que tienen en el bolsillo. En muchos casos, llevan alrededor de $8.000 o compran entre dos y tres bifes. También señaló que la carne molida es uno de los productos que más se vende, principalmente porque se busca lo más económico.

En ese contexto, la carne de cerdo ganó más demanda por la diferencia de precio con los cortes de vaca.

Por el precio se ha visto que la carne de cerdo tuvo más demanda es la mitad de un corte premium de vaca, explicó. Por el precio se ha visto que la carne de cerdo tuvo más demanda es la mitad de un corte premium de vaca, explicó.

Precios sin aumentos, pero con menos ventas

Jerez indicó que, por el momento, no hubo nuevos aumentos y que los precios se mantienen desde febrero. Sin embargo, aclaró que eso no alcanzó para mejorar el consumo.

A una semana de haber cobrado, la gente compra, pero ya no en la misma cantidad que antes. Según describió, "la prioridad pasa por ajustar el gasto y llevar cortes más accesibles".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ezequiel Atauche sobre la Ruta 34: "Estamos dando continuidad a una obra clave para nuestra provincia"

Conmemoración del Éxodo Jujeño: música, danza y costumbres jujeñas en Plaza Belgrano

FNE 2026: se viene la Elección Inclusiva de Representante y Chico 10

Jujeños brillaron en Córdoba y se consagraron campeones nacionales de danzas tradicionales

Paso de Jama: las temperaturas llegan a los 14° bajo cero y refuerzan la atención sanitaria

Lo que se lee ahora
Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán. video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: ¿qué significa y cómo es frenar con el motor?

Camiones en el Paso de Jama. video
Jujuy.

Camioneros varados en el Paso de Jama: "Nos estamos quedando sin comida"

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Sismo en Perú.
Alerta.

Fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur de Perú

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel