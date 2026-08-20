Cayó un 50% el consumo de carne en Jujuy pero los precios se mantienen

El consumo de carne cayó en Jujuy y, en algunos casos, la baja llega casi al 50% en comparación con el año pasado. Así lo explicó Miguel Jerez, carnicero del Mercado 6 de Agosto, quien aseguró que aunque los precios se mantienen desde febrero, las ventas no logran repuntar.
La situación se nota incluso en un mes donde suele esperarse mayor demanda de algunos cortes por la Pachamama, como mondongo y pata. Según indicó, la gente compra menos cantidad y prioriza lo que puede pagar con el dinero disponible.
Bajó el consumo de carne en Jujuy
Jerez explicó que la caída en las ventas se siente con fuerza y marcó una diferencia importante respecto al movimiento que había el año pasado.
Siempre hay una diferencia bastante en baja con el año pasado, casi un 50% de lo que se estaba vendiendo, señaló el vendedor. Siempre hay una diferencia bastante en baja con el año pasado, casi un 50% de lo que se estaba vendiendo, señaló el vendedor.
El carnicero remarcó que la baja se nota especialmente en esta época, cuando algunos productos suelen tener más salida por las celebraciones de la Pachamama. “Más en un mes donde se espera que el consumo del mondongo, pata por la Pachamama", indicó.
Qué cortes busca la gente
Según Jerez, los clientes compran de acuerdo con lo que tienen en el bolsillo. En muchos casos, llevan alrededor de $8.000 o compran entre dos y tres bifes. También señaló que la carne molida es uno de los productos que más se vende, principalmente porque se busca lo más económico.
En ese contexto, la carne de cerdo ganó más demanda por la diferencia de precio con los cortes de vaca.
Por el precio se ha visto que la carne de cerdo tuvo más demanda es la mitad de un corte premium de vaca, explicó. Por el precio se ha visto que la carne de cerdo tuvo más demanda es la mitad de un corte premium de vaca, explicó.
Precios sin aumentos, pero con menos ventas
Jerez indicó que, por el momento, no hubo nuevos aumentos y que los precios se mantienen desde febrero. Sin embargo, aclaró que eso no alcanzó para mejorar el consumo.
A una semana de haber cobrado, la gente compra, pero ya no en la misma cantidad que antes. Según describió, "la prioridad pasa por ajustar el gasto y llevar cortes más accesibles".
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