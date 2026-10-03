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3 de octubre de 2026 - 18:11
Jujuy.

Familiares de Damiana Ramos marcharon para pedir justicia

La familia de la mujer fallecida tras ser atropellada en avenida Yuto reclama que se esclarezca el hecho y cuestiona que, hasta el momento, no haya avances concretos en la investigación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Familiares de Damiana Ramos marcharon pidiendo justicia (imagen modificada con inteligencia artificial).

Familiares de Damiana Ramos marcharon pidiendo justicia (imagen modificada con inteligencia artificial).

Familiares y allegados de Damiana Ramos realizaron una marcha para pedir justicia por la mujer, quien murió luego de ser atropellada en la avenida Yuto de Alto Comedero.

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Durante la manifestación, los familiares se acercaron hasta el domicilio de la persona señalada como responsable del hecho y reclamaron que la investigación avance para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

Estamos pidiendo justicia, queremos que se esclarezca lo antes posible y que pague por lo que ocasionó”, expresó el hijo. En medio del dolor, aseguró que la muerte de Damiana provocó un fuerte impacto en toda la familia.

El reclamo de la familia

Los familiares cuestionaron que hasta el momento no recibieron un llamado concreto con novedades sobre la investigación y reclamaron que se avance con las pruebas disponibles.

No sé qué pruebas más concretas esperan. Algún otro video”, manifestó y quien sostuvo que existen elementos que permitirían reconstruir lo ocurrido.

Según relató, Damiana se trasladaba sola en su moto y no tenía ningún vínculo previo con la mujer que la atropelló. También señaló que una de sus hermanas bajó del vehículo a pie y que otras personas presenciaron la situación.

La familia sostiene que busca que el caso avance y que se determine la responsabilidad de la persona involucrada en el siniestro.

“No puedo ver a mi mamá, no la tengo más”

El dolor de la familia quedó reflejado en el testimonio de uno de sus integrantes, quien contó cómo atraviesan los días posteriores a la muerte de Damiana.

Destrozó una familia. No puedo ver a mi mamá, no la tengo más. Estamos muy mal”, expresó durante el reclamo.

También cuestionó que la mujer involucrada en el hecho se encuentre en libertad y que continúe realizando curaciones en el Hospital Snopek.

“Como si no hubiese pasado nada”, manifestó al referirse a la situación de la persona señalada por la familia.

Damiana preparaba su cumpleaños

Uno de los aspectos que más dolor genera entre sus familiares es que Damiana se encontraba preparando su cumpleaños. Según contaron, había salido a repartir las invitaciones cuando ocurrió el siniestro.

El domingo era su cumpleaños, ella estaba muy contenta y nunca llegó”, relató uno de sus familiares.

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