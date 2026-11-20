La Quiaca: secuestraron más de 15 kilos de cocaína en un colectivo internacional

Un procedimiento de Aduana en La Quiaca permitió secuestrar 15 kilos y 400 gramos de cocaína que eran transportados en un colectivo internacional procedente de La Paz, Bolivia, con destino a Buenos Aires, según información preliminar.

El hallazgo se produjo durante un control de rutina en el puente internacional Horacio Guzmán, que conecta las ciudades de La Quiaca y Villazón.

Cómo fue el hallazgo de la cocaína Durante la inspección del colectivo, los agentes aduaneros utilizaron un escáner que permitió detectar paquetes rectangulares en el interior del vehículo. Posteriormente, la sustancia fue sometida a una prueba de campo denominada narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total del cargamento alcanzó los 15 kilos y 400 gramos.

Se aguardan detalles del procedimiento Hasta el momento no trascendió información sobre posibles detenciones, la situación de los conductores del colectivo ni la autoridad judicial interviniente. Se aguardan mayores precisiones sobre el operativo realizado en la frontera entre Argentina y Bolivia.

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