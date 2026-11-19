Atraparon a la “banda del oeste” que robaban y faenaban llamas en la Puna jujeña (Foto generada con IA)

La Brigada de Investigaciones de La Quiaca desarticuló una presunta organización delictiva conocida como la “banda del oeste”, acusada de robar llamas en zonas rurales de los distritos Pumahuasi e Intermedia, en la Puna jujeña .

Tres hombres fueron demorados y se secuestró una camioneta 4x4 junto con otros elementos vinculados a la causa. La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en octubre de este año por un productor del paraje Chocoite, ubicado en el distrito Intermedia, quien advirtió que desconocidos habían ingresado a su propiedad y sustraído varias llamas de su ganado.

Según la denuncia, los responsables se movilizaban en un vehículo y aprovecharon que el propietario no se encontraba en su domicilio para llevarse los animales, que contaban con marca y señal.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos policiales lograron reconstruir la modalidad utilizada por el grupo para cometer los robos. De acuerdo con la investigación, los sospechosos actuaban principalmente durante la noche y seleccionaban establecimientos rurales cuyos propietarios se encontraban ausentes .

Una vez que ingresaban a los campos, se apoderaban del ganado camélido y faenaban los animales en el mismo lugar. Posteriormente, cargaban la carne y los cueros en vehículos motorizados para trasladarlos hasta La Quiaca. Los productos obtenidos eran comercializados en esa ciudad fronteriza, según establecieron los investigadores.

Tres hombres demorados y una camioneta secuestrada

La Policía demoró a tres hombres señalados como integrantes del grupo investigado. Durante el procedimiento también se secuestró una camioneta 4x4 que sería de interés para la causa, además de otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

La Fiscalía Penal a cargo de Alberto Omar Mendivil promovió acción penal contra los sospechosos por los delitos de abigeato cometido por tres o más personas, contemplado en el artículo 167, inciso 6º, y abigeato de cinco o más cabezas de ganado transportadas en un medio motorizado, previsto en el artículo 167 ter, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación.