Puna de Jujuy: robaron ocho llamas, las mataron y los vecinos lograron detenerlos (foto ilustrativa) Dos hombres quedaron detenidos acusados del abigeato, robo de ganado, de ocho llamas en el paraje Liviara, departamento Rinconada

En un hecho que vuelve a encender alarmas en la Puna jujeña, dos hombres quedaron detenidos acusados del abigeato, robo de ganado, de ocho llamas en el paraje Liviara, departamento Rinconada. La imputación y detención fue ordenada por la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con asiento en La Quiaca, a cargo del fiscal Dr. Omar Mendívil.

Según se difundió en redes sociales, el episodio ocurrió durante la noche del último sábado, cuando una pastora advirtió el faltante de ocho llamas adultas. De inmediato dio aviso a la comunidad, que sostiene que desde hace meses viene sufriendo robos reiterados de animales en los lugares de pastoreo, incluyendo llamas, ovejas y chivos.

La búsqueda de ganado en la Puna jujeña y el hallazgo Ante la situación, vecinos autoconvocados salieron por sus propios medios a buscar a los responsables. En ese recorrido detectaron una camioneta que circulaba por un camino rural del paraje con dos hombres en su interior. Al lograr frenar la marcha del rodado, revisaron la caja del utilitario y encontraron ocho cuerpos de llamas, que habrían sido sacrificadas recientemente con armas blancas.

Ante una aprehensión ciudadana, los sospechosos fueron entregados a efectivos policiales de La Quiaca. Luego de la consulta con el fiscal Mendívil, quedaron detenidos e imputados por abigeato, mientras avanza la investigación para determinar el alcance del hecho y eventuales responsabilidades adicionales.

En paralelo, desde la Fiscalía se dispuso investigar si los detenidos tienen vinculación con otros robos de animales denunciados por familias de la Puna y la Quebrada. Además, se buscará establecer si existe relación con denuncias sobre caza indiscriminada de burros, una práctica que pobladores atribuyen a redes de comercialización de cueros: señalan que se extraen las pieles para venderlas en Bolivia, mientras los restos quedan abandonados en la zona.

